可持續科技學院創辦人羅寶文表示，首屆「世界合一論壇」將於3月25日（星期一）在麗豪航天城酒店舉行，此次論壇將匯聚來自商界、學界、政界、慈善界等的領袖發表可持續發展有關的演講，希望通過此次對話推動香港成為「綠色中心」，使得香港在綠色金融科技方面成為連結世界的「超級聯繫人」，並構建香港的綠色生態圈。
羅寶文補充，面對氣候問題，資金與科技兩者不可獲缺。此次論壇有近50%的講者來自商界，其合共有約8萬億美元的資產，相信未來會有機會將部分資金合作投入到可持續發展中。科技方面，她相信下一代獨角獸公司將多為綠色科技相關的公司，為全球可持續發展做出貢獻。
此外，投資推廣署財經金融及金融科技主管梁瀚璟表示，香港綠色科技的發展需要萬億美元的資金，目前是緊缺的情況。不過政府已經發行了1000億元以上的綠色債券以助香港綠色金融科技的發展。政府未來也會持續助力多方共同構建香港綠色生態圈。
另外，羅寶文稱，希望「世界合一論壇」未來每一年都可以舉辦。並將組織「世界合一聯盟」以落實此次論壇中所討論的內容及計劃，將對話轉變為行動。
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