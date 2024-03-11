恒指今早高開62點，高位升272點，低位升62點，高低波幅209點，波幅是3月4日後最窄。通訊服務、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為38.14%，下跌為26.68%，無升跌為35.17%。

恒指收市升234點或1.43%，報16587點，大市成交金額929億元，較上日增加7.22%，是3月7日980.09億元成交後最多；國指升92點或1.63%，報5748點。恒生科技指數收報3482點，升2.86%。

藍籌股成交金額473.17億元，佔大市成交50.93%；科指成份股成交金額229.55億元，佔大市成交24.7%；國指成份股成交金額399.61億元，佔大市成交43.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.46%，至78.37億元，佔大市成交8.43%。牛熊證成交金額35.3億元，減少19.11%；窩輪成交金額43.06億元，增加14.72%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中海油（0883）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌65隻升，14隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升11.17%，收報6.57元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌4.01%，收報29.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報93.1元，升11.63%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.37元，跌2.4%。

恒指升穿10天線(16479.6點)，上試100天線(16645.65點)。科指升穿10天線(3428.77點)。

北水南下合計淨流入30.01億元，較上日增加59.82%，淨流入金額是3月7日44.97億元後最多。北水連續第18日流入，累計流入563.01億元，對上一次連續18日淨流入是2023年3月31日。南水北上合計淨流入102.61億元人民幣，較上日增加71.01%，連續第2日流入，累計流入162.61億元。

午後消息股表現

電視廣播（0511）(TVB)優酷再簽合作框架協議 股價曾飈13% 預告《新聞女王2》明年初拍攝。收報3.52元，升8.98%。

中汽協：2月新能源車銷量跌9% 首兩月增29%。汽車股個別發展，吉利（0175）收報8.6元，升1.9%。比亞迪（1211）收報197.4元，升5%。長城汽車（2333）收報9.19元，升3.14%。小鵬（9868）收報38.85元，升5.86%。理想汽車（2015）收報144.2元，跌0.35%。蔚來（9866）收報46.55元，升4.26%。零跑（9863）收報25.05元，跌0.6%。恒大汽車（0708）收報0.335元，跌1.47%。

「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金。香港科技探索（1137）收報1.93元，升1.05%。

比亞迪（1211）王傳福被指出軌 兩名私生子女同為美籍 恐車主資料遭美國掌控。收報197.4元，升5%。

利華（1346）去年多賺7.6% 末期息0.06元。收報0.89元，跌7.29%。

今早及隔晚消息股表現

阿里（9988）大文娛推港藝振興計劃 未來5年投入不少於50億。收報72.8元，升2.18%。

高瓴、博裕等據報擬投資萬國數據（9698）亞洲資料中心。收報7.48元，升18.17%。

AI徹底改變人類生活 百度（9888）李彥宏指「這職業」將來不存在。收報97.55元，升1.4%。

據報內地要求大型銀行加大對萬科（2202）融資支持。收報5.71元，升3.44%。

券商︰龍湖（0960）流動性風險不大 料今明兩年提前還近166億銀團。收報9.5元，升1.28%。

羚邦（2230）投資影視製作公司S11 Partners。收報0.185元，無升跌。

億達中國（3639）：收到清盤呈請。收報0.114元，跌11.63%。

ESR（1821）出售ARA私募基金業務。收報9.9元，升0.92%。

多間公司最快今日公布業績，績前表如下，艾德韋宣集團（9919）收報1.24元，升4.2%。塗鴉智能－Ｗ（2391）收報14.5元，無升跌。藥師幫（9885）收報10.46元，升5.13%。

金斯瑞生物科技（1548）去年收入升三成，虧損收窄至9548萬美元。收報15.52元，升7.93%。

新世紀醫療（1518）料全年轉賺8000萬至1億元。收報0.9元，升5.88%。

雅生活（3319）盈警，料全年純利最多跌83%。收報3.46元，跌9.19%。

比亞迪（1211）擬在墨西哥哈利斯科州建廠，料涉資6億美元。收報197.4元，升5%。

龍湖集團（0960）盈警，預計去年溢利降最多50%。收報9.5元，升1.28%。

藥明康德（2359）再斥10億人幣入市，回購A股。收報49元，升4.7%。

匯賢（87001）去年可分派收入按年減六成至2.27億人幣。創上市新低，見0.67元，收報0.68元，跌8.11%。

聯想控股（3396）預警去年盈轉虧最多40億人幣。收報6.42元，跌5.31%。

港安及聯合醫務（0722）拓新影像化驗中心，雙方共落實三個項目。收報0.465元，升3.33%。

中興通訊（0763）去年純利93億人幣，升15%。收報17.7元，跌1.23%。

1957 & CO.（8495）發盈警，預計去年虧損最多300萬元。收報0.2元，升2.56%。

中國飛鶴（6186）預計去年淨利潤減最多37%。收報3.75元，跌0.27%。

融創（1918）據報內地268個項目復工。收報1.2元，升2.56%。

鱷魚恤（0122）料中期虧損顯著收窄至不多於1500萬元。收報0.125元，跌1.57%。

和記電訊（0215）於三大過海隧道啟動，5G「黃金頻譜」博覽館及機場同步覆蓋。收報1.05元，無升跌。

橙天嘉禾 （1132）無考慮售業務，股價升57%。收報0.057元，跌13.64%。

保誠（2378）去年在港保費等值銷售額按年增近三倍。收報77.6元，跌0.45%。

國美（0493）料去年收入大跌逾九成，惟虧損收窄。平上市低位0.02元，收報0.021元，跌4.55%。

丘鈦科技（1478）2月手機攝像頭模組銷量按年升6%。收報3.35元，升7.03%。

周黑鴨（1458）料去年純利最多逾1億人幣，未達2億人幣目標。創上市新低，見1.54元，收報1.64元，跌5.2%。

高視醫療（2407）料去年轉賺1.6億人幣。收報22.05元，升11.93%。

匯豐：銀娛（0027）澳博推智慧賭枱搞科技化發展，瑞銀料今年競爭更大。收報39.4元，升0.9%。

理文化工（0746）：陳新滋調任為非執行董事。收報3.2元，升0.95%。

呷哺呷哺（0520）料去年淨虧損收窄，收入增加25%。創上市新低，見1.48元，收報1.55元，跌12.92%。

富達減持李寧（2331）。收報20.45元，升6.4%。

博雅互動（0434）累購1110枚比特幣，尋准加碼1億美元購加密貨幣。創52周高，見2.26元，收報2.26元，升30.64%。

名仕快相（8483）料去年轉賺至少800萬元。收報0.089元，無升跌。

舜宇（2382）手機鏡頭出貨量按年升29%，模組升72%。收報51.25元，升2.81%。

大成食品（3999）去年盈利跌48.8%，不派末期息。收報0.63元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見51.92元，收報51.9元，升1.01%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1580元，收報1580元，升0.99%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見6.37元，收報6.24元，跌0.32%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.49元，收報6.35元，升2.58%；達力普控股（1921）創上市新高，見5.65元，收報5.65元，升5.81%；怡俊集團控股（2442）創上市新高，見2.36元，收報1.96元，跌8.84%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見6.29元，收報6元，升2.56%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1580元，收報1580元，升0.99%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8732.7元，收報8732.6元，升0.01%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1180元，收報1173.5元，跌0.25%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見28.5元，收報28.5元，升5.95%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見22.56元，收報22.54元，升2.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1068.3元，收報1068.3元，升0.01%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見27.7元，收報27.62元，升5.42%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見27.74元，收報27.74元，升3.35%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1116.2元，收報1116.2元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見548.5元，收報548.5元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見6.635元，收報6.635元，升0.91%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.09元，收報5.05元，跌0.3%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見47.7元，收報47.7元，升0.8%；長久股份（6959）創上市新高，見24.5元，收報24.5元，升10.86%；樂思集團（2540）創上市新高，見2.64元，收報2.5元，升66.67%；新秀麗（1910）創52周高，見30.8元，收報29.9元，升1.87%；ASMPT（0522）創52周高，見100元，收報99元，升2.22%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.84元，收報1.79元，升10.49%；中國財險（2328）創52周高，見11.36元，收報11.28元，升2.36%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.48元，收報2.36元，升2.16%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.22元，收報5.13元，升2.19%；創科實業（0669）創52周高，見100元，收報99.55元，升5.46%；華潤電力（0836）創52周高，見18.7元，收報18.34元，升0.44%；紫金礦業（2899）創52周高，見15.12元，收報14.6元，跌0.54%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.214元，收報0.225元，跌3.85%；佳兆業（1638）低見0.089元，收報0.098元，跌6.67%；呷哺呷哺（0520）低見1.48元，收報1.55元，跌12.92%；鳳凰衞視（2008）低見1.86元，收報1.97元，升1.03%；順豐房託（2191）低見2.38元，收報2.4元，跌1.23%；遠東控股國際（0036）低見0.044元，收報0.049元，升6.52%；信達國際控股（0111）低見0.241元，收報0.248元，跌0.8%；盛洋投資（0174）低見0.219元，收報0.219元，跌7.2%；富陽（0352）低見0.081元，收報0.081元，跌10%；新世界百貨中國（0825）低見0.33元，收報0.35元，跌2.78%。

48隻股份創52周低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.097元，收報0.099元，跌1%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.103元，收報0.112元，無升跌；中國聖牧 （1432）低見0.199元，收報0.199元，跌5.69%；中國聖牧（1432）低見0.199元，收報0.199元，跌5.69%；CHEVALIER INT'L（0025）低見4.44元，收報4.44元，跌2.63%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌；粵海置地（0124）低見0.41元，收報0.425元，升2.41%；萬邦投資（0158）低見87.95元，收報87.95元，跌2.17%；布萊克萬礦業（0159）低見0.096元，收報0.103元，跌20.16%。

異動股

上升異動股，包括，位元堂（0897）見52周低0.1元，收報0.226元，升194.5%；樂思集團（2540）創上市新高，見2.64元，收報2.5元，升66.67%；積木集團（8187）收報0.37元，升65.18%；正道集團（1188）收報0.022元，升46.67%；保集健康（1246）收報0.13元，升46.07%；瑞浦蘭鈞（0666）收報19元，升40.95%；和嘉控股（0704）收報0.161元，升38.79%；朗詩（0106）收報0.082元，升34.43%；中播數據（0471）收報0.109元，升32.93%；博雅互動（0434）創52周高，見2.26元，收報2.26元，升30.64%。

下跌異動股，包括，中國供應鏈產業（3708）創上市新低，見0.025元，收報0.026元，跌40.91%；榮豐億控股（3683）收報0.183元，跌33.45%；中寶新材（2439）收報0.415元，跌25.89%；中國數字視頻（8280）收報0.03元，跌21.05%；愛世紀集團（8507）創上市新低，見0.089元，收報0.095元，跌20.83%；布萊克萬礦業（0159）見52周低0.096元，收報0.103元，跌20.16%；北京體育文化（1803）收報0.096元，跌17.95%；昌利控股（8098）收報0.089元，跌17.59%；慕容家居（1575）見52周低0.131元，收報0.15元，跌17.58%；國家聯合資源（0254）收報0.091元，跌17.27%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見11.98元，收報9.3元，跌17.26%。

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