moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升234點 北水第18日流入1年最長 南水流入一周最多

觀望美國通脹數據，美期歐期下跌，日本上調上季經濟數據，日圓強日股急跌，日經225曾跌最多3%，是2022年12月20日後最大跌幅，收市跌2.1%。A股港股則受惠支持萬科（2202）及內房股消息推動而向上，大市成交增7%，仍低於1000億元，北水流入增59%，第18日流入1年最長，南水更流入102.6億元，是2月29日後最多，當日報166.03億元。

恒指今早高開62點，高位升272點，低位升62點，高低波幅209點，波幅是3月4日後最窄。通訊服務、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為38.14%，下跌為26.68%，無升跌為35.17%。

恒指收市升234點或1.43%，報16587點，大市成交金額929億元，較上日增加7.22%，是3月7日980.09億元成交後最多；國指升92點或1.63%，報5748點。恒生科技指數收報3482點，升2.86%。

藍籌股成交金額473.17億元，佔大市成交50.93%；科指成份股成交金額229.55億元，佔大市成交24.7%；國指成份股成交金額399.61億元，佔大市成交43.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.46%，至78.37億元，佔大市成交8.43%。牛熊證成交金額35.3億元，減少19.11%；窩輪成交金額43.06億元，增加14.72%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中海油（0883）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌65隻升，14隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升11.17%，收報6.57元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌4.01%，收報29.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報93.1元，升11.63%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.37元，跌2.4%。

恒指升穿10天線(16479.6點)，上試100天線(16645.65點)。科指升穿10天線(3428.77點)。

北水南下合計淨流入30.01億元，較上日增加59.82%，淨流入金額是3月7日44.97億元後最多。北水連續第18日流入，累計流入563.01億元，對上一次連續18日淨流入是2023年3月31日。南水北上合計淨流入102.61億元人民幣，較上日增加71.01%，連續第2日流入，累計流入162.61億元。

午後消息股表現

電視廣播（0511）(TVB)優酷再簽合作框架協議 股價曾飈13% 預告《新聞女王2》明年初拍攝。收報3.52元，升8.98%。

中汽協：2月新能源車銷量跌9% 首兩月增29%。汽車股個別發展，吉利（0175）收報8.6元，升1.9%。比亞迪（1211）收報197.4元，升5%。長城汽車（2333）收報9.19元，升3.14%。小鵬（9868）收報38.85元，升5.86%。理想汽車（2015）收報144.2元，跌0.35%。蔚來（9866）收報46.55元，升4.26%。零跑（9863）收報25.05元，跌0.6%。恒大汽車（0708）收報0.335元，跌1.47%。

「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金。香港科技探索（1137）收報1.93元，升1.05%。

比亞迪（1211）王傳福被指出軌 兩名私生子女同為美籍 恐車主資料遭美國掌控。收報197.4元，升5%。

利華（1346）去年多賺7.6% 末期息0.06元。收報0.89元，跌7.29%。

今早及隔晚消息股表現

阿里（9988）大文娛推港藝振興計劃 未來5年投入不少於50億。收報72.8元，升2.18%。

高瓴、博裕等據報擬投資萬國數據（9698）亞洲資料中心。收報7.48元，升18.17%。

AI徹底改變人類生活 百度（9888）李彥宏指「這職業」將來不存在。收報97.55元，升1.4%。

據報內地要求大型銀行加大對萬科（2202）融資支持。收報5.71元，升3.44%。

券商︰龍湖（0960）流動性風險不大 料今明兩年提前還近166億銀團。收報9.5元，升1.28%。

羚邦（2230）投資影視製作公司S11 Partners。收報0.185元，無升跌。

億達中國（3639）：收到清盤呈請。收報0.114元，跌11.63%。

ESR（1821）出售ARA私募基金業務。收報9.9元，升0.92%。

多間公司最快今日公布業績，績前表如下，艾德韋宣集團（9919）收報1.24元，升4.2%。塗鴉智能－Ｗ（2391）收報14.5元，無升跌。藥師幫（9885）收報10.46元，升5.13%。

金斯瑞生物科技（1548）去年收入升三成，虧損收窄至9548萬美元。收報15.52元，升7.93%。

新世紀醫療（1518）料全年轉賺8000萬至1億元。收報0.9元，升5.88%。

雅生活（3319）盈警，料全年純利最多跌83%。收報3.46元，跌9.19%。

比亞迪（1211）擬在墨西哥哈利斯科州建廠，料涉資6億美元。收報197.4元，升5%。

龍湖集團（0960）盈警，預計去年溢利降最多50%。收報9.5元，升1.28%。

藥明康德（2359）再斥10億人幣入市，回購A股。收報49元，升4.7%。

匯賢（87001）去年可分派收入按年減六成至2.27億人幣。創上市新低，見0.67元，收報0.68元，跌8.11%。

聯想控股（3396）預警去年盈轉虧最多40億人幣。收報6.42元，跌5.31%。

港安及聯合醫務（0722）拓新影像化驗中心，雙方共落實三個項目。收報0.465元，升3.33%。

中興通訊（0763）去年純利93億人幣，升15%。收報17.7元，跌1.23%。

1957 & CO.（8495）發盈警，預計去年虧損最多300萬元。收報0.2元，升2.56%。

中國飛鶴（6186）預計去年淨利潤減最多37%。收報3.75元，跌0.27%。

融創（1918）據報內地268個項目復工。收報1.2元，升2.56%。

鱷魚恤（0122）料中期虧損顯著收窄至不多於1500萬元。收報0.125元，跌1.57%。

和記電訊（0215）於三大過海隧道啟動，5G「黃金頻譜」博覽館及機場同步覆蓋。收報1.05元，無升跌。

橙天嘉禾 （1132）無考慮售業務，股價升57%。收報0.057元，跌13.64%。

保誠（2378）去年在港保費等值銷售額按年增近三倍。收報77.6元，跌0.45%。

國美（0493）料去年收入大跌逾九成，惟虧損收窄。平上市低位0.02元，收報0.021元，跌4.55%。

丘鈦科技（1478）2月手機攝像頭模組銷量按年升6%。收報3.35元，升7.03%。

周黑鴨（1458）料去年純利最多逾1億人幣，未達2億人幣目標。創上市新低，見1.54元，收報1.64元，跌5.2%。

高視醫療（2407）料去年轉賺1.6億人幣。收報22.05元，升11.93%。

匯豐：銀娛（0027）澳博推智慧賭枱搞科技化發展，瑞銀料今年競爭更大。收報39.4元，升0.9%。

理文化工（0746）：陳新滋調任為非執行董事。收報3.2元，升0.95%。

呷哺呷哺（0520）料去年淨虧損收窄，收入增加25%。創上市新低，見1.48元，收報1.55元，跌12.92%。

富達減持李寧（2331）。收報20.45元，升6.4%。

博雅互動（0434）累購1110枚比特幣，尋准加碼1億美元購加密貨幣。創52周高，見2.26元，收報2.26元，升30.64%。

名仕快相（8483）料去年轉賺至少800萬元。收報0.089元，無升跌。

舜宇（2382）手機鏡頭出貨量按年升29%，模組升72%。收報51.25元，升2.81%。

大成食品（3999）去年盈利跌48.8%，不派末期息。收報0.63元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見51.92元，收報51.9元，升1.01%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1580元，收報1580元，升0.99%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見6.37元，收報6.24元，跌0.32%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.49元，收報6.35元，升2.58%；達力普控股（1921）創上市新高，見5.65元，收報5.65元，升5.81%；怡俊集團控股（2442）創上市新高，見2.36元，收報1.96元，跌8.84%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見6.29元，收報6元，升2.56%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1580元，收報1580元，升0.99%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8732.7元，收報8732.6元，升0.01%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1180元，收報1173.5元，跌0.25%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見28.5元，收報28.5元，升5.95%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見22.56元，收報22.54元，升2.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1068.3元，收報1068.3元，升0.01%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見27.7元，收報27.62元，升5.42%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見27.74元，收報27.74元，升3.35%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1116.2元，收報1116.2元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見548.5元，收報548.5元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見6.635元，收報6.635元，升0.91%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.09元，收報5.05元，跌0.3%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見47.7元，收報47.7元，升0.8%；長久股份（6959）創上市新高，見24.5元，收報24.5元，升10.86%；樂思集團（2540）創上市新高，見2.64元，收報2.5元，升66.67%；新秀麗（1910）創52周高，見30.8元，收報29.9元，升1.87%；ASMPT（0522）創52周高，見100元，收報99元，升2.22%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.84元，收報1.79元，升10.49%；中國財險（2328）創52周高，見11.36元，收報11.28元，升2.36%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.48元，收報2.36元，升2.16%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.22元，收報5.13元，升2.19%；創科實業（0669）創52周高，見100元，收報99.55元，升5.46%；華潤電力（0836）創52周高，見18.7元，收報18.34元，升0.44%；紫金礦業（2899）創52周高，見15.12元，收報14.6元，跌0.54%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.214元，收報0.225元，跌3.85%；佳兆業（1638）低見0.089元，收報0.098元，跌6.67%；呷哺呷哺（0520）低見1.48元，收報1.55元，跌12.92%；鳳凰衞視（2008）低見1.86元，收報1.97元，升1.03%；順豐房託（2191）低見2.38元，收報2.4元，跌1.23%；遠東控股國際（0036）低見0.044元，收報0.049元，升6.52%；信達國際控股（0111）低見0.241元，收報0.248元，跌0.8%；盛洋投資（0174）低見0.219元，收報0.219元，跌7.2%；富陽（0352）低見0.081元，收報0.081元，跌10%；新世界百貨中國（0825）低見0.33元，收報0.35元，跌2.78%。

48隻股份創52周低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.097元，收報0.099元，跌1%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.103元，收報0.112元，無升跌；中國聖牧 （1432）低見0.199元，收報0.199元，跌5.69%；中國聖牧（1432）低見0.199元，收報0.199元，跌5.69%；CHEVALIER INT'L（0025）低見4.44元，收報4.44元，跌2.63%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌；粵海置地（0124）低見0.41元，收報0.425元，升2.41%；萬邦投資（0158）低見87.95元，收報87.95元，跌2.17%；布萊克萬礦業（0159）低見0.096元，收報0.103元，跌20.16%。

異動股

上升異動股，包括，位元堂（0897）見52周低0.1元，收報0.226元，升194.5%；樂思集團（2540）創上市新高，見2.64元，收報2.5元，升66.67%；積木集團（8187）收報0.37元，升65.18%；正道集團（1188）收報0.022元，升46.67%；保集健康（1246）收報0.13元，升46.07%；瑞浦蘭鈞（0666）收報19元，升40.95%；和嘉控股（0704）收報0.161元，升38.79%；朗詩（0106）收報0.082元，升34.43%；中播數據（0471）收報0.109元，升32.93%；博雅互動（0434）創52周高，見2.26元，收報2.26元，升30.64%。

下跌異動股，包括，中國供應鏈產業（3708）創上市新低，見0.025元，收報0.026元，跌40.91%；榮豐億控股（3683）收報0.183元，跌33.45%；中寶新材（2439）收報0.415元，跌25.89%；中國數字視頻（8280）收報0.03元，跌21.05%；愛世紀集團（8507）創上市新低，見0.089元，收報0.095元，跌20.83%；布萊克萬礦業（0159）見52周低0.096元，收報0.103元，跌20.16%；北京體育文化（1803）收報0.096元，跌17.95%；昌利控股（8098）收報0.089元，跌17.59%；慕容家居（1575）見52周低0.131元，收報0.15元，跌17.58%；國家聯合資源（0254）收報0.091元，跌17.27%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見11.98元，收報9.3元，跌17.26%。

其他報道

倫交所接受比特幣和以太坊ETN申請 比特幣升穿71000美元創紀錄新高

Bowtie伙中大推出「醫保+健康」附加保障 不論年齡性別劃一月費200元

TVB優酷再簽合作框架協議 股價曾飈13% 預告《新聞女王2》明年初拍攝

富衛額外收購馬來西亞業務21%股權　為FWD Takaful Berhad主要股東

中汽協：2月新能源車銷量跌9% 首兩月增29%

「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金

比亞迪王傳福被指出軌 兩名私生子女同為美籍 恐車主資料遭美國掌控

半日沽空金額增30% 盈富沽空增52% 基金單位近3個月最少

利華去年多賺7.6% 末期息0.06元

恒指半日升209點 科指升2.5% 北水連續18日流入

阿里大文娛推港藝振興計劃 未來5年投入不少於50億