大市全日沽空金額151.66億元，較上日增加15.81%，沽空金額佔大市成交比率由上日的15.1%升至16.31%，是3月5日後高，當日報20.2%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）23.25億元，較上日減少10%，沽空比率由57.34%升至61.6%。上日基金單位減少2800萬個，至總數72.77億個，是12月6日後最低，當日報72.36億個。
沽空增幅最多的股份為，易方達白酒（3189）增加82700.54%，至15.31萬元；沽空減幅最多的股份為，三星中國龍網（2812）減少-99.75%，至1794元。
藍籌當中，沽空比率最高的是農夫山泉（9633）沽空比率42.31%。科指股沽空比率最高的是眾安在綫（6060）沽空比率35.68%。
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