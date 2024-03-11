摩根大通發表報告指，將嗶哩嗶哩（9626）的評級由「減持」提升至「中性」，目標價85元。
該行指，管理層提出今年收入錄得雙位數增幅目標，與市場預期的按年增長14%一致，相信下調空間有限。不過，該行認為，若嗶哩嗶哩今年要真正實現雙位數收入增幅的話，除了新遊戲要有良好表現外，亦需要有直播業務增長支持。
該行提到，嗶哩嗶哩將於今年第二季透過新遊戲《三國：謀定天下》和《緋染天空》等，進入新遊戲發布周期，預計會帶動遊戲業務收入加快增長。
嗶哩嗶哩於去年第三季、第四季錄得經營性正現金流，公司目標是在今年第三季實現非通用會計準則下的經營性現金流收支平衡。摩通認為，預期嗶哩嗶哩未來3至6個月股價下跌空間有限，新遊戲業務強過預期，或會推動股價表現。
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