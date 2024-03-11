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荷里活廣場伙親子遊樂品牌Kiztopia推出彈跳嘉年華 VIC會員買門票有9折

荷里活廣場與新加坡著名親子遊樂品牌 Kiztopia再度合作，3 月 28 日至 4 月 21 日，荷里活廣場佔地約 8,000 呎的中庭大搞復活節開心彈跳派對，其中以6.5 米高「Drago’s Adventure Easter Egg 復活蛋大冒險」超巨型彈跳城堡最為吸睛，小朋友們可在高高的滑梯上來回飛馳，體驗忘我刺激快感。

另外，場內亦設有「Honey’s Easter Pool 復活節波波池」，附有巨型攀爬牆挑戰小朋友的身手和膽量；遊樂區更有刺激感滿 分的「Jumptopia 激鬥擂台」，小朋友需運用「巨型充氣捧」將對手擊倒跌落擂台才算勝出；而「Easter Egg 爭霸戰：復活節特技競賽」則考驗各位小朋友的體力和毅力，只要於競技場上搶到最多復活蛋就能成為贏家。

荷里活廣場 x Kiztopia 聯合舉辦的「Jumptopia Easter Fiesta 復活節彈跳嘉年華」門票將於 3 月 19 日率先上架，供荷里活廣場 VIC 會員獨家優先憑專屬優惠 碼以 9 折優惠購買門票。3 月 21 日起於 Klook 推出早鳥優惠，及後活動於 3 月 27 日起開始 正式發售。活動票價分 4 類，逢星期一至五票價為 HK$58/25 分鐘、HK$88/50 分鐘；逢星期六、日 及公眾假期票價為 HK$78/25 分鐘、HK$118/50 分鐘。