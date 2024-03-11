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長城天下料去年虧損擴大至最3550萬元

長城天下（0524）預告全年虧損擴大，預期於2023年度錄得虧損介乎約3400萬元至3550萬元，而2022年度虧損為2320萬元。

業績倒退主要因管理及營運人員的員工成本和諮詢費用增加合共約610萬元，用於各種用途，包括發展及維持電子商貿業務及全球定位系統(GPS)業務，以及評估潛在投資及業務發展機會方面的專業意見;主要由於2023年度集團就有關表現不良使用權資產之現金產生單位進行減值評估，導致使用權資產減值虧損及折舊合共增加約390萬元。

以及2023年度的非經營收入及收益合共減少約120萬元，主要由於並無錄得香港政府推出的2022年保就業計劃的補貼、終止租賃安排之收益及來自一名關聯方之共用辦公室收入；及2023年度董事薪酬及福利開支增加約110萬元。

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