長城天下（0524）預告全年虧損擴大，預期於2023年度錄得虧損介乎約3400萬元至3550萬元，而2022年度虧損為2320萬元。
業績倒退主要因管理及營運人員的員工成本和諮詢費用增加合共約610萬元，用於各種用途，包括發展及維持電子商貿業務及全球定位系統(GPS)業務，以及評估潛在投資及業務發展機會方面的專業意見;主要由於2023年度集團就有關表現不良使用權資產之現金產生單位進行減值評估，導致使用權資產減值虧損及折舊合共增加約390萬元。
以及2023年度的非經營收入及收益合共減少約120萬元，主要由於並無錄得香港政府推出的2022年保就業計劃的補貼、終止租賃安排之收益及來自一名關聯方之共用辦公室收入；及2023年度董事薪酬及福利開支增加約110萬元。
其他報道
恒指收市升234點 北水第18日流入1年最長 南水流入一周最多
倫交所接受比特幣和以太坊ETN申請 比特幣升穿71000美元創紀錄新高
Bowtie伙中大推出「醫保+健康」附加保障 不論年齡性別劃一月費200元
TVB優酷再簽合作框架協議 股價曾飈13% 預告《新聞女王2》明年初拍攝
富衛額外收購馬來西亞業務21%股權 為FWD Takaful Berhad主要股東
「假HKTVmall」瀕爆煲 用戶未能提款 內地騙徒宣傳3月港辦答謝宴 冀最後吸金
比亞迪王傳福被指出軌 兩名私生子女同為美籍 恐車主資料遭美國掌控
半日沽空金額增30% 盈富沽空增52% 基金單位近3個月最少
2元乘車︱陳健波倡設使用次數及金額上限 或改每年向長者發放最多5000元交津