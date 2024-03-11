維達國際（3331）日前獲新加坡金鷹集團提出收購要約，大股東Essity GH及李朝旺已簽署不可撤回承諾，要約人的牽頭財務顧問法巴銀行亞太區環球銀行部收購合併部主管兼董事總經理Richard Griffiths（李杰）表示，很有信心股東會接納私有化建議，認為要約價有一定溢價，並提醒股東要約限期是4月2日下午4時。
計及要約人已持有7.69%維達股權，加上Essity GH及李朝旺持股已達至80.315%，法巴亞太區環球銀行部收購合併副總裁陳雨昕表示，如要約最終獲90%股份接納，金鷹便可私有化維達，並撤銷其上市地位。一旦金鷹最終未取得90%股份，私有化失敗後需恢復維達25%公眾持股量，法巴表示暫未有任何方案。
法巴又指，集團未有計劃改變維達現有業務，亦暫未有特定未來發展計劃，現階段將以私有化為目標。
維達今日收市報23.45元，升0.4%；較要約價23.5元稍低0.05元。
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