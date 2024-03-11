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耀才證券今明兩日舉行招聘 吸引逾百應徵者

耀才證券（1428）公布，將於一連兩天（3月11及12日）在香港總辦事處舉行大型招聘日，為不同部門增設人手，包括客戶服務部、資訊科技、市場推廣部及法規部等多個重要部門。

集團指，會提供極具競爭力的薪酬待遇及多元化福利，例如午膳津貼、輪班津貼、勤工獎、年終花紅等，並為員工提供良好的職場發展及晉升機會，以吸納不同界別的菁英份子，擴大人才庫。

為期兩天的招聘日反應十分踴躍，吸引過百名應徵者親身前來。集團行政總裁許繹彬認為，求職者的相關工作經驗並非獲取錄的先決條件，其請人宗旨，在於應徵者是否具備勤奮好學的態度，以及對證券行業充滿熱誠等，歡迎來自不同背景、渴望加入金融行業的人才、應屆畢業生以及待業人士應徵。

集團指，過去一年本港經濟不景氣的情況下，仍維持可觀花紅分派給所有員工，今年員工最多可獲16個月花紅。此外，今年在經濟仍未明朗的情況下，所有員工亦獲加薪，部份傑出員工更可獲晉升；而每月更設有多種具鼓勵性的優厚福利，包括前線員工月月有獎賞等。此外，凡初入職者，耀才亦會安排經驗豐富的導師，為應聘者提供考取牌照以及客戶服務等相關在職培訓課程，協助充滿熱誠的優秀人才適應新環境，為個人和職業發展打下堅實的基礎，在職業道路上不斷成長和進步。

 

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