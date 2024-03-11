俞建華表示，從趨勢上來看，有利內地外貿的因素正在累積，從海關監測的先導指標顯示，1、2月份，海關的報關單量增加了1成多，進出境的交通運輸工具增長的幅度更大，企業經營的信心持續增強，境內境外收發貨人的活躍度明顯提升。海關最新調查發現，計劃擴大出口、擴大進口的企業佔比增加了23個百分點，是去年以來的最高值。

俞建華又指，內地貿易伙伴更加多元、穩定，傳統市場、新興市場都有不錯的表現，中國作為「製造大國」依然顯著，中間品出口首兩個月增長8%，為全球產業鏈供應鏈的穩定發揮了重要作用。新業態新模式動力強勁，跨境電商、市場採購出口都有兩位數的增長。

面對現時形勢，俞建華指當局將在政策上再加強，實施去年出台的優化營商環境16條措施，並根據今年的新形勢、新情況、新要求出臺更多有針對性的便利化措施，牽頭組織好跨境貿易便利化專項行動，另外進一步發揮國際貿易單一窗口的作用，集成外貿、物流、金融等多種功能，打造一站式綜合服務平台。