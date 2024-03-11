moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

海關總署：內地上半年外貿可保持增長

今年首兩個月，內地出口以美元計價按年增7.1%，海關總署署長俞建華在人大會議採訪活動表示，今年內地外貿開局良好，初步判斷上半年可以保持增長，有基礎和條件全年實現政府工作報告提出的「質升量穩」。不過他指目前形勢復雜嚴峻，要實現目標，還要作出艱苦努力。

俞建華表示，從趨勢上來看，有利內地外貿的因素正在累積，從海關監測的先導指標顯示，1、2月份，海關的報關單量增加了1成多，進出境的交通運輸工具增長的幅度更大，企業經營的信心持續增強，境內境外收發貨人的活躍度明顯提升。海關最新調查發現，計劃擴大出口、擴大進口的企業佔比增加了23個百分點，是去年以來的最高值。

俞建華又指，內地貿易伙伴更加多元、穩定，傳統市場、新興市場都有不錯的表現，中國作為「製造大國」依然顯著，中間品出口首兩個月增長8%，為全球產業鏈供應鏈的穩定發揮了重要作用。新業態新模式動力強勁，跨境電商、市場採購出口都有兩位數的增長。

面對現時形勢，俞建華指當局將在政策上再加強，實施去年出台的優化營商環境16條措施，並根據今年的新形勢、新情況、新要求出臺更多有針對性的便利化措施，牽頭組織好跨境貿易便利化專項行動，另外進一步發揮國際貿易單一窗口的作用，集成外貿、物流、金融等多種功能，打造一站式綜合服務平台。