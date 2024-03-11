去年第四季度，住宿服務業按年升73.6%，行政及支援服務業按年升13.3%，業務收益指數均錄得雙位數升幅。而速遞業按年則下跌12.6%。若與去年第三季比較，大部分主要服務行業經季節性調整的業務收益均錄得不同程度的升幅。當中運輸業及住宿服務業的業務收益指數按季分別上升6%和5.9%。而保險業的業務收益指數同期則下跌6.7%。

2023年全年，約一半主要服務行業的業務收益均錄得按年上升。住宿服務業按年上升59.7%為各行業上升最多，其次膳食服務業按年升26.1%、銀行業按年升21.2%。而業務收益指數跌幅最大的兩個行業分別為運輸業按年跌17.3%及速遞業按年跌11.9%。

政府表示，受惠於經濟繼續恢復，去年第四季大部分服務行業的業務改善。展望未來，本地經濟繼續增長應會為各服務行業的業務提供支持。一些服務行業或會較受地緣政治局勢緊張和環球經濟增長減慢所影響，但倘若環球金融狀況在今年稍後時間一如預期放鬆，這些服務行業的表現或會逐步趨穩。