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觀望美國通脹 美股個別發展 道指升46點 比特幣首次升穿72000美元

美債息上升，債息倒掛、美股個別發展，金龍指數上升。美國周二將公布2月通脹，核心通脹有望小幅放緩。紐約聯儲調查顯示美國人對中長期通脹的預期升高。比特幣高見72880.84美元，首次升穿72000美元。雲業務營收強勁的甲骨文收市後時段大漲

道瓊斯工業平均指數收漲46點，升幅0.13%，報38769點。標普500指數收跌5點，跌幅0.12%，報5117點。納斯達克綜合指數收跌65點，或0.41%，報16019點。

聯合健康升2.64%，報489.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻82點，而波音跌3.02%，報192.49元，拖累道指39點。

科技股方面，蘋果收市報172.75元，升1.18%，谷歌母公司Alphabet收市報137.67元，升1.66%，亞馬遜收市報171.96元，跌1.93%，Facebook收市報483.59元，跌4.41%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.36%，報501點。德國DAX指數收跌0.39%，報17746點；法國CAC 40指數跌0.11%，報8019點；英國富時100指數收漲0.13%，報7669點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.07%，報6203點。

 

美國2年期債息曾升最多1.54%，是3月4日後最大升幅，當日升幅為1.78%。高見4.5423厘，是3月8日4.553厘後最高。收市報4.536厘，是3月6日後收市新高，當日報4.5536厘。

美國10年期債息曾升最多0.91%，是3月8日後最大升幅，當日升幅為0.95%。高見4.1118厘，是3月8日4.1215厘後最高。收市報4.0982厘，是3月6日後收市新高，當日報4.102厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至44.398基點，是3月7日46.902基點後最闊。收市報43.994基點，是3月6日後收市最闊，當日報45.369基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至129.35基點，是3月8日128.128基點後最窄。收市報130.97基點，是3月6日後收市最窄，當日報129.422基點。

金龍指數曾升最多3.41%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.57%。高見6285.08點，是3月1日6364.73點後最高。收市報6203.24點，是3月1日後收市新高，當日報6311.69點。連升2日，累計升168.09點，對上一次連升2日是2月22日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月27日。

道指曾升最多0.19%，是3月8日後最大升幅，當日升幅為0.46%。高見38794.76點，是3月8日38971.15點後最高。收市報38769.66點，是3月7日後收市新高，當日報38791.35點。

標指曾跌最多0.64%，是3月8日後最大跌幅，當日跌幅為0.77%。低見5091.14點，是3月5日5056.82點後最低。收市報5117.94點，是3月6日後收市新低，當日報5104.76點。連跌2日，累計跌39.42點，對上一次連跌2日是3月5日。

納指曾跌最多0.67%，是3月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.31%。低見15978.04點，是3月6日15956.66點後最低。收市報16019.27點，是3月5日後收市新低，當日報15939.59點。連跌2日，累計跌254.11點，對上一次連跌2日是3月5日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月5日。

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