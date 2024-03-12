個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.04%，折合報278.5元；阿里巴巴（9988）升0.53%，折合報73.18元；美團（3690）升1.18%，折合報90.25元；匯控（0005）跌0.47%，折合報58.08元；建行（0939）升0.01%，折合報4.86元。

道期現升0.099%；標期現升0.29%；納期現升0.49%。日本東證指數現跌1.23%；韓國KOSPI指數現升0.44%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.11%。

VIX指數隔晚升3.25%或0.48點，報15.22點。

紐油現升0.12%或0.09美元，報78.03美元；布油現升0.2%或0.17美元，報82.38美元；金價現跌0.05%或1.28美元，報2181.47美元；LME 銅期貨隔晚升0.85%或73.5美元，報8653美元。比特幣現升0.23%或167.56美元，報72283.41美元；美國10年期債息現跌0.14%或0.0058厘，報4.0924厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，名創優品（9896）、九龍倉集團（0004）、佐丹奴（0709）、亞太衛星（1045）、鴻騰（6088）、ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）、亞太衛星（1045）、金地商置（0535）、和譽－Ｂ（2256）等。

華興資本（1911）：獲私募基金逾7.9億人幣轉讓投資及免餘下利息，涉轉讓蘭州牛肉麵。

現代牙科（3600）料去年最多賺4.1億。

塗鴉智能（2391）去年扭虧為盈，經調整盈利錄2043.8萬美元。

中集車輛（1839）：擬以每股7.5元回購全部H股後退市，溢價約半成。

玖源化工（0827）發盈警，料去年淨虧損1.52億元人幣。

路勁（1098）盈警，料去年虧損擴大至最多42億元。

萊爾斯丹（0738）上季自營零售業務銷售按年下跌6.7%。

虎視傳媒（1163）料去年轉蝕最多1200萬人幣。

中石化油服（1033）去年多賺23.8%至5.89億人幣。

金鷹財務顧問：有信心集團成功私有化維達（3331），籲股東盡早接納要約。

長城天下（0524）料去年虧損擴大至最3550萬元。

深控（0604）發盈警，料全年轉蝕最多4億。

碧瑤（1397）發盈喜，料全年多賺50%，垃圾徵費帶來增長動力。

摩通提升嗶哩嗶哩（9626）評級至「中性」，目標價85元。

阿里（9988）據報調整員工激勵機制，冀吸引和留住人才。

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