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恒指高開114點 升穿100天線 科指升1.2% 京東升3% 嗶哩嗶哩升5%

恒指今早高開114點或0.69%，報16701點，大市成交金額19億元；國指今早高開45點或0.79%，報5793點。恒生科技指數開市報3525點，升1.25%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為8.76%，下跌為2.46%，無升跌為88.77%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中海油（0883）、長和（0001）拖累大市。

藍籌57隻升，7隻下跌，18隻無升跌。京東（9618）升3.81%，報102.3元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌1.9%，報340.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報98.05元，升5.32%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報340.2元，跌1.9%。

恒指升穿100天線(16636.27點)。科指上試100天線(3587.82點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，名創優品（9896）開市報35.2元，升1.59%。九龍倉集團（0004）無成交，報27.4元。佐丹奴（0709）開市報2.17元，升1.4%。亞太衛星（1045）無成交，報2.26元。鴻騰（6088）開市報1.23元，跌0.81%。ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）無成交，報59.5元。亞太衛星（1045）無成交，報2.26元。金地商置（0535）開市報0.275元，無升跌。和譽－Ｂ（2256）無成交，報2.7元。

華興資本（1911）：獲私募基金逾7.9億人幣轉讓投資及免餘下利息，涉轉讓蘭州牛肉麵。停牌。

現代牙科（3600）料去年最多賺4.1億。開市報4.09元，升5.96%。

塗鴉智能（2391）去年扭虧為盈，經調整盈利錄2043.8萬美元。無成交，報14.5元。

中集車輛（1839）：擬以每股7.5元回購全部H股後退市，溢價約半成。開市報7.29元，升1.96%。

玖源化工（0827）發盈警，料去年淨虧損1.52億元人幣。無成交，報0.091元。

路勁（1098）盈警，料去年虧損擴大至最多42億元。無成交，報1.39元。

萊爾斯丹（0738）上季自營零售業務銷售按年下跌6.7%。無成交，報0.385元。

虎視傳媒（1163）料去年轉蝕最多1200萬人幣。無成交，報0.159元。

中石化油服（1033）去年多賺23.8%至5.89億人幣。開市報0.49元，升1.03%。

金鷹財務顧問：有信心集團成功私有化維達（3331），籲股東盡早接納要約。無成交，報23.45元。

長城天下（0524）料去年虧損擴大至最3550萬元。無成交，報0.228元。

深控（0604）發盈警，料全年轉蝕最多4億。見52周低1.02元，開市報1.02元，跌1.92%。

碧瑤（1397）發盈喜，料全年多賺50%，垃圾徵費帶來增長動力。開市報0.9元，升5.88%。

摩通提升嗶哩嗶哩（9626）評級至「中性」，目標價85元。開市報98.05元，升5.32%。

阿里（9988）據報調整員工激勵機制，冀吸引和留住人才。開市報73.55元，升1.03%。

破頂股表現

破頂股包括，ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見28.86元，開市報28.86元，升1.26%；ASMPT（0522）創52周高，見100.2元，開市報100.2元，升1.21%；博雅互動（0434）創52周高，見2.36元，開市報2.36元，升4.42%；新華文軒（0811）創52周高，見8.19元，開市報8.19元，升0.37%；力量發展（1277）創52周高，見0.69元，開市報0.69元，升1.47%；金川國際（2362）創52周高，見0.79元，開市報0.79元，升1.28%；威勝控股（3393）創52周高，見5.75元，開市報5.75元，升2.68%。

破底股方面

創52周低，包括，深圳控股（0604）低見1.02元，開市報1.02元，跌1.92%。

異動股

上升異動股，包括，金山雲（3896）開市報1.88元，升14.63%；宜明昂科（1541）開市報22.1元，升13.22%；多想雲（6696）開市報0.23元，升12.75%；神冠控股（0829）開市報0.315元，升12.5%；紫元元（8223）開市報1.92元，升10.98%；正味集團（2147）開市報0.34元，升9.68%；雨潤食品（1068）開市報0.185元，升9.47%；中國玻璃（3300）開市報0.59元，升9.26%；梅斯健康（2415）開市報3.06元，升8.51%；彩生活（1778）開市報0.244元，升8.44%。

下跌異動股，包括，上海証大（0755）開市報0.015元，跌11.76%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報0.84元，跌9.97%；兗煤澳洲（3668）開市報29.05元，跌7.78%；中國新華電視（8356）見52周低0.012元，開市報0.012元，跌7.69%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.085元，跌7.61%；匯財金融投資（8018）開市報0.088元，跌4.35%；廣發証券（1776）開市報8.4元，跌4.22%；聯易融科技－Ｗ（9959）開市報1.19元，跌4.03%；經緯天地（2477）開市報2.65元，跌3.99%。

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