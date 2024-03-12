恒指今早高開114點或0.69%，報16701點，大市成交金額19億元；國指今早高開45點或0.79%，報5793點。恒生科技指數開市報3525點，升1.25%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為8.76%，下跌為2.46%，無升跌為88.77%。