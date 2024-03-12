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港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌2日

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.64點子至4.5128%，是3月6日後最低，當日報4.5%。對上一次連跌2日是2月23日，當日拆息報4.52208%。

港元現報7.8225元貶值8點子，曾貶值最多10點子，報7.8227元，是3月7日7.8252元後最弱。今早亦曾升值最多12點子，報7.8205元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.85點子至3.74286%，是2024年3月6日後最低；1星期HIBOR跌5.67點子至4.03613%；2星期HIBOR跌3.01點子至4.16988%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.02點子至4.68315%；6個月期HIBOR跌0.73點子至4.73494%；12個月期HIBOR跌0.95點子至4.82768%。

美元指數現報102.812貶值0.057點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43318%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9012%，連續5日收窄，利差是2024年2月22日後最窄，當日差距為-0.8849%。

對上一次連續5日收窄，是2024年2月15日，當日利差報-0.8523%。

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