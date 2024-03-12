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恒指半日升282點 科指升3% 北水第19日流入 海底撈、小米升9%

觀望美國通脹數據，美股隔晚表現反覆，美國總統拜登2025財年預算案預期，通脹未來兩年亦未達到聯儲局2%的目標，今早美期全線向上，亞股個別發展，日股A股下跌，恒指則3連升。

恒指今早高開114點，高位升293點，低位升25點，高低波幅267點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為32%，下跌為20.85%，無升跌為47.14%。

恒指半日升282點或1.7%，報16870點，大市成交金額631億元；國指升117點或2.04%，報5866點。恒生科技指數收報3586點，升3%。

藍籌股成交金額302.9億元，佔大市成交48%；科指成份股成交金額166.7億元，佔大市成交26.41%；國指成份股成交金額266.72億元，佔大市成交42.26%。

24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.64%，至62.19億元，佔大市成交9.85%。牛熊證成交金額22.91億元，減少35.08%；窩輪成交金額39.27億元，減少8.8%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、創科實業（0669）、領展（0823）拖累大市。

藍籌70隻升，12隻下跌，0隻無升跌。海底撈（6862）升9.67%，收報16.1元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2.42%，收報338.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報14.68元，升9.55%；跌幅最大的是攜程（9961）收報338.4元，跌2.42%。

恒指升穿100天線(16637.95點)。科指曾升穿100天線(3588.43點)。

北水南下合計淨流入12.56億元，較上日減少58.17%，連續第19日流入，累計流入575.56億元，對上一次連續19日淨流入是2023年4月3日。南水北上合計淨流出4.88億元人民幣，終止連續2日流入。

雷軍：小米（1810）電車SU7將於3月28日發布。收報14.68元，升9.55%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，名創優品（9896）收報36.5元，升5.34%。九龍倉集團（0004）收報27.9元，升1.82%。佐丹奴（0709）收報2.18元，升1.87%。亞太衛星（1045）收報2.24元，跌0.88%。鴻騰（6088）收報1.22元，跌1.61%。ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）收報59.5元，無升跌。亞太衛星（1045）收報2.24元，跌0.88%。金地商置（0535）收報0.27元，跌1.82%。和譽－Ｂ（2256）收報2.66元，跌1.48%。

華興資本（1911）：獲私募基金逾7.9億人幣轉讓投資及免餘下利息，涉轉讓蘭州牛肉麵。停牌。

現代牙科（3600）料去年最多賺4.1億。收報4.07元，升5.44%。

塗鴉智能（2391）去年扭虧為盈，經調整盈利錄2043.8萬美元。收報14.5元，無升跌。

中集車輛（1839）：擬以每股7.5元回購全部H股後退市，溢價約半成。收報7.28元，升1.82%。

玖源化工（0827）發盈警，料去年淨虧損1.52億元人幣。收報0.091元，無升跌。

路勁（1098）盈警，料去年虧損擴大至最多42億元。收報1.33元，跌4.32%。

萊爾斯丹（0738）上季自營零售業務銷售按年下跌6.7%。收報0.4元，升3.9%。

虎視傳媒（1163）料去年轉蝕最多1200萬人幣。收報0.159元，無升跌。

中石化油服（1033）去年多賺23.8%至5.89億人幣。收報0.49元，升1.03%。

金鷹財務顧問：有信心集團成功私有化維達（3331），籲股東盡早接納要約。創52周高，見23.45元，收報23.45元，無升跌。

長城天下（0524）料去年虧損擴大至最3550萬元。收報0.228元，無升跌。

深控（0604）發盈警，料全年轉蝕最多4億。見52周低0.99元，收報1.01元，跌2.88%。

碧瑤（1397）發盈喜，料全年多賺50%，垃圾徵費帶來增長動力。收報0.9元，升5.88%。

摩通提升嗶哩嗶哩（9626）評級至「中性」，目標價85元。收報100.1元，升7.52%。

阿里（9988）據報調整員工激勵機制，冀吸引和留住人才。收報73.95元，升1.58%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見51.96元，收報51.78元，跌0.23%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1581元，收報1576元，跌0.25%；國銀金租（1606）創上市新高，見2.38元，收報2.35元，升6.33%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.58元，收報6.58元，升3.62%；達力普控股（1921）創上市新高，見5.74元，收報5.67元，升0.35%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見6.41元，收報6.39元，升6.5%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1581元，收報1576元，跌0.25%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見28.96元，收報28.48元，跌0.07%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見22.88元，收報22.66元，升0.53%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見28.2元，收報27.82元，升0.72%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1046元，收報1045.7元，升0.01%；美中嘉和（2453）創上市新高，見19.48元，收報19.48元，升19.51%；長久股份（6959）創上市新高，見26.95元，收報25.1元，升2.45%；泓基集團（2535）創上市新高，見0.74元，收報0.68元，升9.68%；樂思集團（2540）創上市新高，見3.39元，收報2.83元，升13.2%；ASMPT（0522）創52周高，見106.7元，收報105.8元，升6.87%；福耀玻璃（3606）創52周高，見41.85元，收報41.75元，升1.09%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.25元，收報3.25元，升0.31%；博雅互動（0434）創52周高，見2.55元，收報2.41元，升6.64%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.315元，收報0.295元，跌4.84%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見6.38元，收報6.3元，升0.64%；創科實業（0669）創52周高，見100.5元，收報97.85元，跌1.71%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.206元，收報0.209元，跌7.11%；德合集團（0368）低見0.243元，收報0.245元，跌10.91%；新世界百貨中國（0825）低見0.325元，收報0.34元，跌2.86%；中國水業集團（1129）低見0.099元，收報0.099元，跌12.39%；富一國際控股（1470）低見0.034元，收報0.034元，跌5.56%；帝王實業控股（1950）低見0.161元，收報0.167元，跌2.91%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見10.32元，收報10.36元，跌4.07%；中國供應鏈產業（3708）低見0.021元，收報0.021元，跌19.23%；創勝集團－Ｂ（6628）低見1.84元，收報1.89元，跌5.03%；瑞港建設（6816）低見0.125元，收報0.148元，跌1.33%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，美麗華酒店（0071）低見9.69元，收報10.14元，跌1.74%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.092元，收報0.095元，跌4.04%；中國聖牧 （1432）低見0.198元，收報0.198元，跌0.5%；中國聖牧（1432）低見0.198元，收報0.198元，跌0.5%；大生地產（0089）低見2.12元，收報2.12元，跌3.64%；中國農產品交易（0149）低見0.068元，收報0.07元，無升跌；萬邦投資（0158）低見86.2元，收報86.2元，跌1.99%；博富臨置業（0225）低見5.43元，收報5.43元，無升跌；力寶（0226）低見0.84元，收報0.9元，升3.45%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見1元，收報1.05元，跌1.87%。

異動股

上升異動股，包括，保集健康（1246）創52周高，見0.295元，收報0.25元，升92.31%；巨星醫療控股（2393）收報0.069元，升43.75%；中播數據（0471）收報0.15元，升37.61%；滇池水務（3768）收報0.79元，升31.67%；積木集團（8187）收報0.46元，升24.32%；遠見控股（0862）收報0.036元，升24.14%；中國智能健康（0348）收報0.088元，升23.94%；中國安儲能源（2399）收報0.233元，升21.35%；美中嘉和（2453）創上市新高，見19.48元，收報19.48元，升19.51%；雲遊控股（0484）收報1.06元，升19.1%；神話世界（0582）收報0.06元，升17.65%。

下跌異動股，包括，時代環球集團（2310）收報0.024元，跌25%；中國供應鏈產業（3708）創上市新低，見0.021元，收報0.021元，跌19.23%；和嘉控股（0704）收報0.133元，跌17.39%；泛亞環保（0556）收報0.295元，跌16.9%；中國數字視頻（8280）收報0.025元，跌16.67%；新耀萊（0970）收報1.45元，跌16.18%；環球友飲智能（8496）收報0.38元，跌15.56%；禮建德集團（8455）收報0.024元，跌14.29%；松景科技（1079）收報0.038元，跌13.64%；中國水業集團（1129）創上市新低，見0.099元，收報0.099元，跌12.39%；泛海酒店（0292）收報0.059元，跌11.94%。

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