公司表示，去年基礎淨盈利升10.8倍，回升至35.66億元，主要因為應佔發展物業減值撥備，由2022年度的57.37億元減少至19.33億元。

期內收營業盈利增4%至68.96億元；投資物業收入微跌1%至48.43億元，港營業盈利跌 1%至32.07億元。以人民幣計算，內地投資物業收入增加4%，營業盈利增加2%。

發展物業收入升15%至85.62億元，營業盈利升32%至12.32億元，主要是香港山頂物業於是年第三季確認入賬所致。

酒店收入反彈66%至6.11億元，並恢復錄得營業盈利1.07億元。物流收入跌20%至23.7億元，營業盈利挫50%至3.78億元，主要因為在市場貿易活動減弱的情況下吞吐量下降及貨櫃場收入減少。

投資營業盈利增34%至20.3億元，主要來自股息收入的增加。

九倉績前收報27.9元，升1.8%，半日成交1300萬元。

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