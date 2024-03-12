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佐丹奴全年多賺28% 削未期息至0.135元 全年計則升

正陷股東內鬥的佐丹奴（0709）公布，2023年純利為3.45億元，較2022年2.68億元，按年上升28.7%；每股基本盈利0.216元；集團指，在經考慮經濟前景、財務狀況、其未來擴展計劃及其他因素後，派發末期股息每股0.135元，較2022年末期息0.15元，按年跌一成；全年總股息為每股0.305元，較2022年0.235元，按年升29.8%。

去年收入按固定匯率計算增長3.8%，而兌換至港元後僅增1.9%至38.73億元；細分上下半年，上半年增長為5%，乃由於2019冠狀病毒病所造成的逆境到2022年第二季度才開始消退。2022年下半年銷售開始逐步恢復，從而削弱2023年下半年的相對增長率。

毛利率方面，全年毛利率提高1.9個百分點。零售毛利率為60.6%。

去年佐丹奴存貨對成本流轉日數下降27天至108天。日數將可能進一步減少，乃因公司繼續著重於定價能力而非銷量。年末存貨為4.74億元，2022年為6.12億元。國際化擴張所採用的特許經營模式也節省了集團資金的使用。

截至2023年12月31日的現金及銀行結餘，在扣除銀行貸款後為9.05億元，較2022年9.48億元按年跌4.54%；全年的資本開支為8700萬元，較2022年的6600萬元，按年升31.82%。

集團指，2024年仍充滿挑戰，須審慎沉著面對。公司的地域多元化策略、成本控制及精簡的資產負債表就緩解該等業務風險而言至關重要，於此情況下，「現金為王」更為重要。

集團將透過拓展加盟及授權經營擴展至發展中國家。舉例而言，於2023年於印度的銷售點達50個，進展令人鼓舞，並預期擴展勢頭將會持續。為此，集團將持續強化優勢，挑選合適市場並與所有加盟商建立互惠關係，從而確保這擴展策略的可持續性。

在電子商務方面，集團繼續與本地優秀的第三方平台合作。中國及南韓合營公司的線上銷售溢利表現令人滿意，兩地現時銷售額分別佔總銷售額近55%及40%，大部分其他市場的線上銷售額亦錄得增長及可持續溢利。

 

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