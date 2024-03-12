名創優品（9896）（美：MNSO）公布截至2023年12月底止季度業績，期內收入38.41億元（人民幣，下同），按年增長54%，按季升1.3%。經調整淨利潤6.6億元，按年增長77%，經調整EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）為9.95億元，按年升66.8%。
期內經調整EBITDA利潤率25.9%，按年升2個百分點，惟按季跌0.9個百分點。
至於名創優品截至去年底半年，收入錄76.32億元，按年升45%，股東應佔盈利12.48億元，增63.3%，每股盈利1元。中期經調整淨利潤錄13.02億，增64.8%。
截至去年底，名創優品門店數量達到6413家，按年增973家，按委多298家。當中位於中國的名創優品門店數量為3926家，按年增601家，按季增124家。位於海外的名創優品門店數量為2487家，按年及按季分別增372家及174家。
名創優品中午收報36.5元，升5.3%，半日成交4460萬元。
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