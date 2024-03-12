若計及所有受訪寵物主人，調查亦發現不論有否投保寵物保險，平均每名飼主約需花49萬元養育寵物；若以每名飼主平均養1.4隻寵物計，每名飼主則需花70萬元。

按每月開支計，有53.4%受訪飼主表示每月約花1000元至4999元於養寵物的恒常開支上；有23.2%受訪飼主每月花1000元以下；超過5000元及1萬元，則分別達

16%及7.4%。

按消費類別計，糧食及零食為最大消費類別，佔消費開支19.4%；其次則為獸醫診金及醫藥費，佔洗費的17.2%；健康檢查和牙齒保健佔9.8%；寵物保險則佔8.7%。

OneDegree副行政總裁周美華表示，公司寵物保險最大理賠金額達25萬元，現時市場普遍寵物保險最多賠償七成至八成，而按Onedegree 線上獸醫最多賠償額可達九成；她提到，目前OneDgree只有寵物醫療保險，其他寵物保險產品如殘疾保等則未有推出，現正研究開發其他寵物保險產品。

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