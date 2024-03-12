金輝2023年綜合虧損淨額為4.62億元，其中包括自置船舶減值虧損淨額1.09億元及使用權資產減值虧損4440.6萬元，亦較2022年綜合虧損淨 額7017.9萬元擴大，其中包括自置船舶減值虧損淨額 3.85億元。

金輝解釋，年內的綜合虧損淨額主要由於2023年大部份時間散裝乾貨航運市場情緒疲乏，導致運費低迷，對比2022年全球散裝乾貨商品需求強勁導致市場運費顯著回升。年內綜合虧損淨額亦由於2023年確認持作出售資產減值虧損1004.7萬元。

集團去年營業收入約6.39億元，較2022年11.89億元按年減少46%。集團指，散裝乾貨航運市場面對挑戰，在挑戰日趨嚴峻之宏觀經濟下，散裝乾貨商品需求低迷，以致2023年大部分時間市場運費疲軟。於2023年第四季市場情緒逐漸發生變化，期間散裝乾貨商品需求增加帶動市場運費緩慢上漲。

集團指，散裝乾貨航運每天平均之相對期租租金由2022年的18,813美元（約14.7萬元）下降至2023年的9,063美元（約7.1萬元）。

財務成本由2022年的3056.4萬元，增加至2023年的5515.2萬元。財務成本增加主要由於對比2022年利率有所上升。財務成本亦包括租賃負債利息開支1110.5萬元，對比 2022年為547.8萬元。

金輝指，展望未來，預期全球經濟增長將趨於穩定及恢復推動力，並預期於經濟及地緣政治方面沒有出現黑天鵝事件之情況下，散裝乾貨航運之運費將會改善。集團亦於2023 年最後一季看到一些改善，近月之活動有所增長。

其他報道

【有片：埋身擊】等數據 試低位買入歐元

調查：養寵物開支最可達68萬元 最大消費類別為糧食

名創優品上季經調整EBITDA升67%

半日沽空金額增22% 盈富沽空減9%

佐丹奴全年多賺28% 削未期息至0.135元 全年計則升

據報比亞迪今年難實現海外銷售40萬部

九倉去年轉賺9.45億 派第二次中期息0.2元

恒指半日升282點 科指升3% 北水第19日流入 海底撈、小米升9%

宏信建發去年多賺45% 不派息

A股三大指數半日個別發展 滬指跌0.5%深成指創板指微升

日股昨急挫未見央行入市買ETF 市場估政策調整

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌2日

美國預算案 經濟增長遜預期 通脹高過預期

德國總理冀深化東協關係 減少對中國依賴

甲骨文第三季雲業務收入勝預期

雷軍：小米電車SU7將於3月28日發布

鈴木俊一：不能說日本已擺脫通縮

恒指高開114點 升穿100天線 科指升1.2% 京東升3% 嗶哩嗶哩升5%

梅鐸旗下據報與阿聯酋基金聯合收購電訊報

港股ADR升6點 夜期高水112點 名創優品、九龍倉、佐丹奴等業績

觀望美國通脹 美股個別發展 道指升46點 比特幣首次升穿72000美元

北水增持中行 減持國美