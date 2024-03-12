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金輝集團去年虧損擴大至2.7億 不派末期息

金輝集團（0137）公布，2023 年虧損淨額約2.72億元，較2022 年虧損淨額為 4559.5萬元擴大；年內每股基本虧損為 0.512元；不派末期息。

金輝2023年綜合虧損淨額為4.62億元，其中包括自置船舶減值虧損淨額1.09億元及使用權資產減值虧損4440.6萬元，亦較2022年綜合虧損淨 額7017.9萬元擴大，其中包括自置船舶減值虧損淨額 3.85億元。

金輝解釋，年內的綜合虧損淨額主要由於2023年大部份時間散裝乾貨航運市場情緒疲乏，導致運費低迷，對比2022年全球散裝乾貨商品需求強勁導致市場運費顯著回升。年內綜合虧損淨額亦由於2023年確認持作出售資產減值虧損1004.7萬元。

集團去年營業收入約6.39億元，較2022年11.89億元按年減少46%。集團指，散裝乾貨航運市場面對挑戰，在挑戰日趨嚴峻之宏觀經濟下，散裝乾貨商品需求低迷，以致2023年大部分時間市場運費疲軟。於2023年第四季市場情緒逐漸發生變化，期間散裝乾貨商品需求增加帶動市場運費緩慢上漲。

集團指，散裝乾貨航運每天平均之相對期租租金由2022年的18,813美元（約14.7萬元）下降至2023年的9,063美元（約7.1萬元）。

財務成本由2022年的3056.4萬元，增加至2023年的5515.2萬元。財務成本增加主要由於對比2022年利率有所上升。財務成本亦包括租賃負債利息開支1110.5萬元，對比 2022年為547.8萬元。

金輝指，展望未來，預期全球經濟增長將趨於穩定及恢復推動力，並預期於經濟及地緣政治方面沒有出現黑天鵝事件之情況下，散裝乾貨航運之運費將會改善。集團亦於2023 年最後一季看到一些改善，近月之活動有所增長。

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