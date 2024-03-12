據香港電台報道，機場管理局商務執行總監陳正思表示，本港國際機場去年航空貨運量達430萬公噸，按年上升3%，預期「菜鳥智慧港」全面運作後，每年可為香港額外增加170萬公噸空運貨量。
陳正思稱，為提升機場的貨物處理設施，阿里巴巴集團旗下菜鳥網絡發展的高端物流中心「菜鳥智慧港」已竣工，總樓面積為38萬平方米，預計全面運作後，每年可為香港額外增加170萬公噸空運貨量。在特殊貨物處理上，機場有約30架冷凍拖卡車隊，內設即時溫度監測以確保特殊貨物的溫度受控。
陳正思說，大灣區有七成半貨運經香港國際機場轉運，機管局早前與東莞簽署合作框架協議，在東莞設立機場物流園，相關先導計劃去年4月中起運作，負責完成航空安檢、裝箱打板、貨站收貨後，貨品再由船隻運送到香港國際機場，再送到世界各地，預計時間可節省三成，成本亦可減半。
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