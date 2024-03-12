moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

李寧據報牽頭財團 擬私有化李寧 曾升20% 安踏、特步跟升

路透引述四名知情人士指，體育用品股「李寧（2331）」創辦人李寧正考慮將「李寧」從香港交易所私有化。

報道引述消息指，李寧考慮牽頭財團收購「李寧」股份，與TPG、太盟投資集團和Hillhouse Investment等私募股權公司就作為投資人加入的意向進行過接觸；磋商處於早期階段，交易細節尚未敲定。TPG、太盟投資集團和Hillhouse不予置評。

「李寧」回覆路透時表示，截至目前尚未收到任何有關此事的信息。路透指，李寧本人暫未回覆通過該公司發送的置評請求。

受消息刺激，午後「李寧」股價曾升最多20.05%，是2021年6月28日後最大升幅，當日升幅為27.12%。高見24.55元，是2023年11月21日24.8元後最高。現報22.9元，升11.98%。暫連升3日，累計升4.18元，對上一次連升3日是2月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月23日。

李寧消息亦刺激同行股價，安踏（2020）午市暫升5.08%，特步（1368）暫升9.15%。

股權披露顯示，目前李寧持股10.74%，公司市值以22.55元計為582.8億元，私有化所需資金近520億元。

其他報道

機管局：去年貨運量升3% 菜鳥智慧港全面運作可增170萬噸空運貨量

陳茂波：香港國際機場很可能再成為全球最繁忙貨運機場

金輝集團去年虧損擴大至2.7億 不派末期息

【有片：埋身擊】等數據 試低位買入歐元

調查：養寵物開支最可達68萬元 最大消費類別為糧食

名創優品上季經調整EBITDA升67%

半日沽空金額增22% 盈富沽空減9%

佐丹奴全年多賺28% 削末期息至0.135元 全年計則升

據報比亞迪今年難實現海外銷售40萬部

九倉去年轉賺9.45億 派第二次中期息0.2元

恒指半日升282點 科指升3% 北水第19日流入 海底撈、小米升9%