路透引述四名知情人士指，體育用品股「李寧（2331）」創辦人李寧正考慮將「李寧」從香港交易所私有化。
報道引述消息指，李寧考慮牽頭財團收購「李寧」股份，與TPG、太盟投資集團和Hillhouse Investment等私募股權公司就作為投資人加入的意向進行過接觸；磋商處於早期階段，交易細節尚未敲定。TPG、太盟投資集團和Hillhouse不予置評。
「李寧」回覆路透時表示，截至目前尚未收到任何有關此事的信息。路透指，李寧本人暫未回覆通過該公司發送的置評請求。
受消息刺激，午後「李寧」股價曾升最多20.05%，是2021年6月28日後最大升幅，當日升幅為27.12%。高見24.55元，是2023年11月21日24.8元後最高。現報22.9元，升11.98%。暫連升3日，累計升4.18元，對上一次連升3日是2月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月23日。
李寧消息亦刺激同行股價，安踏（2020）午市暫升5.08%，特步（1368）暫升9.15%。
股權披露顯示，目前李寧持股10.74%，公司市值以22.55元計為582.8億元，私有化所需資金近520億元。
其他報道
機管局：去年貨運量升3% 菜鳥智慧港全面運作可增170萬噸空運貨量