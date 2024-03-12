國泰（0293）表示，國泰貨運站和香港空運貨站成為亞洲首兩家獲得國際航空運輸協會（IATA）環境評估（IEnvA）認證的空運貨站。
EnvA 認證計劃由 IATA 制定，旨在評估航空業相關持份者，包括航空公司、機場、空運貨站、貨運代理和停機坪服務供應商，對於其在環境和可持續發展方面的承諾和表現進行獨立及全面評估。該認證為航空業提供了全球認可的環境和可持續發展標準。IEnvA 確保相關機構通過達至其制定的標準和最佳指引，在保持卓越營運的同時，將對環境造成的負面影響降至最低。
國泰貨運站常務總裁華馬克（Mark Watts）表示，「此計劃有著嚴謹的環境管理系統指引，獲得這一重要認證展示了我們對推進環境可持續性的堅定承諾，亦體現了兩家公司持續投放資源，支持香港國際機場實現其成爲可持續營運機場的願景」。
香港空運貨站行政總裁鄺永銓表示，「此認證充分印證我們在各營運範疇上實施可持續發展的努力及成果。通過獲得 IEnvA 認證，我們兩家公司為整個行業建立了新的標準，鞏固我們在推動環保方面的領導地位，更突顯了可持續發展在航空業的重要性」。
國際航空運輸協會（IATA）可持續標準和審核高級經理 Quintin Holder 表示，「IEnvA 環評計劃認證將環境目標與卓越營運相協調的公司，正如國泰貨運站和香港空運貨站，我們相信可持續發展不應以效率為代價。我們的解決方案能幫助企業優化其營運，同時將對環境的影響降至最低。這不僅僅是遵循行業規範，而是為我們的環境帶來真正的改變」。
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