他指出，若然落實併購，他們可以用現金或交換股份形式進行，所物色的對象或與艾德韋宣相若。目前集團暫時没有發債或新股的需要。

集團去年度在海外的收入已按年大增2.96倍到近1億元人民幣，他說，業務已經覆蓋至香港、韓國及新加坡等地，並預期內地業務增長同時，海外收入亦持續增加。在開拓業務方面，現時美妝及酒類佔比5.3%，他們有計劃增加相關產品的營銷服務。另在IP拓展業務，集團在置地控股位於上海的西岸漩心項目，則會舉行更多時裝展、發布會及會議。雖然上海近年多了新的會展場地，但是他認為，在集團偏向做時尚為主題，同業之間競爭不多。

雖然內地呈現消費降級，但是他說，外國奢華品牌在內地銷售仍持續增長，而2%的非常重要消費者(VlC)佔四成銷售的趨勢持續，一般奢華品牌亦將營銷5至10%銷售放在市務推廣下，他相信這仍可推動集團在內地的業務增長。奢華品牌亦會以體驗及數字營銷投放為主。同時，他們亦擬在國產中高端品牌尋求升级之際，提供服務。

繼集團在去年度為路易威登在尖沙咀星光大道搞男裝秀，劉錦耀稱，這反映了香港在政府配合如提供封路，舖沙等支援下，仍有場地及空間搞盛事，並且面向亞太市場。反而相對上，新加坡提供的埸地相對有限。集團亦有意在港繼續和品牌搞活動。

隨著疫情後，該集團在2023年度的收入及盈利錄得新高，他說，料之後市場會穩定增長並繼續帶動業績。將來集團冀保持五成的股息派發率，並在沒有收購的年度派特別息。

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