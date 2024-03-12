三大指數見至少兩周最大升幅，齊齊連升3日，恒指重上17000點關，伙國指齊創近4個月高；科指則創兩個月高。大市成交連續兩日上升，而今日較上日增61%，是近1個月最大升幅，金額則創半年高。大市全日波幅541點，創逾兩周最大。

恒指今早高開114點，高位升567點，低位升25點，高低波幅541點，是2月21日後最大，當日報617.2點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為46.2%，下跌為21.47%，無升跌為32.31%。

恒指收市升505點或3.05%，報17093點，大市成交金額1499億元，較上日增加61.35%，是2023年9月4日1526.88億元成交後最多；國指升200點或3.49%，報5949點。恒生科技指數收報3643點，升4.64%。

藍籌股成交金額835.88億元，佔大市成交55.76%；科指成份股成交金額427.69億元，佔大市成交28.53%；國指成份股成交金額735.05億元，佔大市成交49.03%。

24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.76億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加17.51%，至92.1億元，佔大市成交6.14%。牛熊證成交金額42.2億元，增加19.54%；窩輪成交金額49.89億元，增加15.85%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、中石油（0857）、紫金礦業（2899）拖累大市。

藍籌73隻升，6隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升14.11%，收報10.84元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌1.43%，收報5.52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報14.92元，升11.34%；跌幅最大的是攜程（9961）收報347元，升0.06%。

恒指升穿100天線(16640.18點)。科指升穿100天線(3589點)。

北水南下合計淨流入1.95億元，較上日減少93.51%，連續第19日流入，累計流入564.96億元，對上一次連續19日淨流入是2023年4月3日。南水北上合計淨流入42.44億元人民幣，較上日減少58.64%，連續第3日流入，累計流入205.06億元。

ATMXJ累升表現

騰訊（0700）連升兩日，累升7.7%。美團（3690）連升兩日，累升10%。阿里連升3日累升5.8%。小米連升3日累升16.56。京東連升兩日，累升14.79%。

三大指數表現

恒指曾升最多3.42%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為4.15%。高見17154.87點，是2023年11月29日17359.08點後最高。今日收市報17093.5點，是2023年11月28日後收市新高，當日報17354.14點。連升3日，累計升863.72點，對上一次連升3日是2月22日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月22日。

科指曾升最多5.03%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為7.08%。高見3657.4點，是1月5日3662.2點後最高。今日收市報3643.91點，是1月4日後收市新高，當日報3654.94點。連升3日，累計升284.57點，對上一次連升3日是2月22日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月23日。

國指曾升最多3.87%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為4.01%。高見5971.53點，是2023年11月28日6032.42點後最高。收市報5949.52點，是2023年11月28日後收市新高，當日報5957.08點。連升3日，累計升335.69點，對上一次連升3日是2月22日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月22日。

午後消息股表現

艾德偉宣（9919）擬將數字營銷及IP業務比重提高至三成。收報1.25元，升0.81%。

「大渣哥」向毛記（1716）海外附屬公司追討逾98萬元。收報0.415元，無升跌。

國泰（0293）：貨運站獲IEnvA可持續發展認證收報8.68元，升3.58%。

李寧據報擬私有化李寧（2331） 曾升20% 安踏、特步跟升。收報22.1元，升8.07%。

其他體育用品股方面，安踏（2020）收報79.5元，升4.88%。361度（1361）收報4.34元，升0.7%。特步（1368）收報4.57元，升7.28%。滔搏（6110）收報5.51元，升6.17%。中國動向（3818）收報0.375元，升1.35%。寶勝國際（3813）收報0.68元，升9.68%。

金輝集團（0137）去年虧損擴大至2.7億 不派末期息。收報0.67元，無升跌。

名創優品（9896）上季經調整EBITDA升67%。收報40.05元，升15.58%。

佐丹奴（0709）全年多賺28% 削末期息至0.135元 全年計則升。收報2.15元，升0.47%。

據報比亞迪（1211）今年難實現海外銷售40萬部。收報209.6元，升6.18%。

九倉（0004）去年轉賺9.45億 派第二次中期息0.2元。收報27.35元，跌0.18%。

宏信建發（9930）去年多賺45% 不派息。創上市新低，見1.25元，收報1.28元，跌15.23%。

今早及隔晚消息股表現

雷軍：小米（1810）電車SU7將於3月28日發布。收報14.92元，升11.34%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞太衛星（1045）收報2.24元，跌0.88%。鴻騰（6088）收報1.24元，無升跌。ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）收報65元，升9.24%。亞太衛星（1045）收報2.24元，跌0.88%。金地商置（0535）收報0.285元，升3.64%。和譽－Ｂ（2256）收報2.68元，跌0.74%。

華興資本（1911）：獲私募基金逾7.9億人幣轉讓投資及免餘下利息，涉轉讓蘭州牛肉麵。停牌。

現代牙科（3600）料去年最多賺4.1億。收報4.04元，升4.66%。

塗鴉智能（2391）去年扭虧為盈，經調整盈利錄2043.8萬美元。收報14.5元，無升跌。

中集車輛（1839）：擬以每股7.5元回購全部H股後退市，溢價約半成。收報7.28元，升1.82%。

玖源化工（0827）發盈警，料去年淨虧損1.52億元人幣。收報0.089元，跌2.2%。

路勁（1098）盈警，料去年虧損擴大至最多42億元。收報1.38元，跌0.72%。

萊爾斯丹（0738）上季自營零售業務銷售按年下跌6.7%。收報0.4元，升3.9%。

虎視傳媒（1163）料去年轉蝕最多1200萬人幣。收報0.149元，跌6.29%。

中石化油服（1033）去年多賺23.8%至5.89億人幣。收報0.495元，升2.06%。

金鷹財務顧問：有信心集團成功私有化維達（3331），籲股東盡早接納要約。創52周高，見23.45元，收報23.4元，跌0.21%。

長城天下（0524）料去年虧損擴大至最3550萬元。創上市新低，見0.2元，收報0.2元，跌12.28%。

深控（0604）發盈警，料全年轉蝕最多4億。見52周低0.99元，收報1.03元，跌0.96%。

碧瑤（1397）發盈喜，料全年多賺50%，垃圾徵費帶來增長動力。收報0.89元，升4.71%。

摩通提升嗶哩嗶哩（9626）評級至「中性」，目標價85元。收報103.6元，升11.28%。

阿里（9988）據報調整員工激勵機制，冀吸引和留住人才。收報74.85元，升2.82%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見51.96元，收報51.78元，跌0.23%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1581元，收報1576.5元，跌0.22%；國銀金租（1606）創上市新高，見2.38元，收報2.32元，升4.98%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.67元，收報6.61元，升4.09%；達力普控股（1921）創上市新高，見5.84元，收報5.82元，升3.01%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見6.52元，收報6.5元，升8.33%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1581元，收報1576.5元，跌0.22%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8734.4元，收報8734.4元，升0.02%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見13.23元，收報13.23元，升0.23%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見28.96元，收報28.74元，升0.84%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見22.88元，收報22.58元，升0.18%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1068.45元，收報1068.45元，升0.01%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見28.2元，收報28元，升1.38%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1046元，收報1045.8元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1116.35元，收報1116.35元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見548.55元，收報548.55元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1031.75元，收報1031.75元，升0.01%；美中嘉和（2453）創上市新高，見21元，收報20元，升22.7%；長久股份（6959）創上市新高，見26.95元，收報24.25元，跌1.02%；泓基集團（2535）創上市新高，見0.74元，收報0.64元，升3.23%；樂思集團（2540）創上市新高，見3.39元，收報2.78元，升11.2%；ASMPT（0522）創52周高，見108.8元，收報108.3元，升9.39%；福耀玻璃（3606）創52周高，見41.95元，收報41.45元，升0.36%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌；利民實業（0229）創52周高，見0.95元，收報0.92元，無升跌；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.26元，收報3.25元，升0.31%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.24元，收報5.21元，升1.56%；中石油（0857）創52周高，見6.38元，收報6.23元，跌0.48%；創科實業（0669）創52周高，見100.5元，收報98.4元，跌1.16%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.206元，收報0.221元，跌1.78%；德合集團（0368）低見0.24元，收報0.246元，跌10.55%；長城天下（0524）低見0.2元，收報0.2元，跌12.28%；中國環保科技（0646）低見0.177元，收報0.199元，跌0.5%；SHANGHAI GROWTH（0770）低見0.089元，收報0.089元，跌18.35%；新世界百貨中國（0825）低見0.32元，收報0.34元，跌2.86%；木薯資源（0841）低見0.1元，收報0.145元，跌3.33%；大禹金融（1073）低見0.098元，收報0.098元，跌2.97%；麗豐控股（1125）低見1.52元，收報1.6元，跌5.88%；中國水業集團（1129）低見0.099元，收報0.11元，跌2.65%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，美麗華酒店（0071）低見9.69元，收報10.12元，跌1.94%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.092元，收報0.092元，跌7.07%；中國聖牧 （1432）低見0.198元，收報0.2元，升0.5%；中國聖牧（1432）低見0.198元，收報0.2元，升0.5%；海港企業（0051）低見5.6元，收報5.97元，跌1%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；大生地產（0089）低見2.12元，收報2.27元，升3.18%；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌；中國農產品交易（0149）低見0.068元，收報0.07元，無升跌；萬邦投資（0158）低見86.2元，收報86.45元，跌1.71%。

異動股

上升異動股，包括，保集健康（1246）創52周高，見0.42元，收報0.325元，升150%；巨星醫療控股（2393）收報0.074元，升54.17%；升華蘭德（8106）收報0.095元，升48.44%；積木集團（8187）創52周高，見0.72元，收報0.53元，升43.24%；神話世界（0582）收報0.073元，升43.14%；中播數據（0471）收報0.156元，升43.12%；中國安儲能源（2399）收報0.27元，升40.63%；璋利國際（1693）收報0.07元，升37.25%；榮豐億控股（3683）收報0.246元，升34.43%；中國基礎能源（8117）收報0.05元，升31.58%；萬事昌國際（0898）收報0.99元，升26.92%。

下跌異動股，包括，融信服務（2207）收報0.52元，跌30.67%；新愛德集團（8412）收報0.7元，跌25.53%；伯明翰體育（2309）收報3.12元，跌25%；三巽控股（6611）收報0.12元，跌24.05%；匯聯金融服務（8030）收報0.29元，跌21.62%；中國興業控股（0132）收報0.102元，跌19.69%；中國供應鏈產業（3708）創上市新低，見0.021元，收報0.021元，跌19.23%；京基智慧文化（0550）收報0.202元，跌18.88%；國聯通信（8060）收報0.043元，跌18.87%。

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