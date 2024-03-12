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佐丹奴劉國權：股東事股東了 公司最重要資產係人

佐丹奴（0709）日前遭大股東周大福控股提出召開股東特別大會，要求罷免主席兼行政總裁劉國權，主席及行政總裁劉國權今日於業績會表示「股東事股東了」，不方便談及下月3日股東大會事宜，難以回答未發生或猜測性問題，會在EGM上處理股東的要求。

他表示，佐丹奴多年來經歷數次股東事，管理層是股東透過董事局授權其工作，得到董事會認可後執行工作，服務所有股東。至於管理層變化對公司影響，就要在股東大會上處理。

相關新聞：Webb：佐丹奴EGM反映董事會及管理層看法有差異 大股東應解釋召開EGM原因

至於他本人是否有意退休，他就稱每個人都會打算退休，「要退就退，唔退就唔退」，認為自己仍頗為精神，計劃退休就待股東特別大會後才作打算。

對於市傳周大福認為佐丹奴過去十多年來整體業績持續下滑，劉國權表示，過去有一段時間公司受經濟環境影響，認為公司業務「明白嘅人就會明，唔明白嘅人就唔明」。他又回顧自己數十年從事零售業的經驗，認為「retail is detail」，又指佐丹奴作為零售公司，國際化時應尊重本地管理層，香港作為總部就提供支援，公司最重要的資產是人。

 

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