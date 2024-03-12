荃信生物創辦於2015年，為一家完全專注於針對自身免疫及過敏性疾病生物療法的臨床階段生物科技公司，擁有兩個核心產品QX002N及QX005N，，均為自行開發；還有其他七種管線候選藥物，其中四種處於臨床階段。產品管線涵蓋了自身免疫和過敏性疾病的四個主要領域，即皮膚、風濕、呼吸道及消化道疾病。

財務方面，公司自2021年起持續虧損。2023年9月底爲止公司本公司權益股東期内虧損達3.86億元（人民幣·下同），按年擴大87.2%；同期收入1327.9萬元，按年減少3.8%；研發金額2.63億元，按年增加38.8%。

值得注意的是，公司引入健鑫醫藥、華東投資及蜂投資本3名基石投資者，總認購988.4萬股發售股份，以下限價19.8元計，佔全球發售項下發售股份約82.05%。