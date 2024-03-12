現任環球金融市場主管Roberto Hoornweg及現任中東及非洲地區行政總裁Sunil Kaushal，將出任企業及投資銀行業務（CIB, 前稱企業、商業及機構銀行業務）聯席行政總裁。

渣打指，為更明確分配責任，及更好的通過各業務線將全球優先事項推動到它們運營的市場，區域層面將從結構中移除。因此，除了共同領導CIB外，Roberto Hoornweg還將負責歐洲、美洲、中東和非洲市場，並將工作地點設在杜拜；Sunil Kaushal將負責東盟和南亞市場，並將工作地點設在新加坡。

另外，現任個人、私人及商業銀行業務（CPBB）行政總裁徐仲薇稍後將由新加坡轉駐香港，並將於現有業務範圍上兼負帶領大中華及北亞市場；現任亞洲區行政總裁洪丕正將獲委任為新設的國際業務行政總裁，專注發展環球策略同時，並平衡各個市場的本地發展。在徐仲薇派駐香港前，洪丕正將兼任大中華及北亞地區行政總裁。上述任命將於４月１日生效。

集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，渣打正採取行動，建立和達至可持續而高回報的業績，是次人事任命建立了強勁的領導團隊及清晰的權責分工，以推動集團的轉型，並對各業務的增長及回報投入更多力量。

溫拓思又感謝顧世民在過去8年為渣打作出的貢獻，稱在他領導下，企業、商業及機構銀行業務進行了重大革新，對集團帶來持續的回報功不可沒。

上月彭博報道，渣打計劃重組其企業、商業和機構銀行部門（CCIB），可行選擇包括將投行部門從企業和商業銀行部門分離。而是次公告CCIB將改名為企業及投資銀行業務（CIB），或 意味重組已經落實。