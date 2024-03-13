道瓊斯工業平均指數收漲235點，升幅0.61%，報39005點。標普500指數收漲57點，升幅1.13%，報5175點。納斯達克綜合指數收漲246點，或1.54%，報16265點。

微軟升2.66%，報415.28美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻70點，而波音跌4.29%，報184.24元，拖累道指54點。

科技股方面，蘋果收市報173.23元，升0.27%，谷歌母公司Alphabet收市報138.5元，升0.6%，亞馬遜收市報175.39元，升1.99%，Facebook收市報499.75元，升3.34%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.01%，報506點。德國DAX指數收漲1.24%，報17965點；法國CAC 40指數漲0.85%，報8087點；英國富時100指數收漲1.03%，報7747點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.97%，報6448點。

美國2年期債息曾升最多1.57%，是3月4日後最大升幅，當日升幅為1.78%。高見4.6073厘，是3月5日4.608厘後最高。收市報4.5862厘，是3月4日後收市新高，當日報4.6017厘。連升2日，累計升0.1127厘，對上一次連升2日是2月22日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月22日。

美國10年期債息曾升最多1.76%，是2月16日後最大升幅，當日升幅為2.28%。高見4.1703厘，是3月5日4.2209厘後最高。收市報4.1507厘，是3月5日後收市新高，當日報4.1525厘。連升2日，累計升0.0758厘，對上一次連升2日是2月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月27日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至42.89基點，是3月11日40.708基點後最窄。收市報43.76基點，是3月8日後收市最窄，當日報40.275基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄123.721基點，是3月6日123.281基點後最窄。收市報125.673基點，是3月5日後收市最窄，當日報123.406基點。連續兩日收窄，累計6.139基點，對上一次連升2日是2月27日。

金龍指數曾升最多4.33%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為5.97%。高見6471.57點，是2023年12月29日6519.71點後最高。收市升3.96%，報6448.99點，是2023年12月29日後收市新高，當日報6476.31點。連升3日，累計升413.84點，對上一次連升3日是2月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月7日。

道指曾升最多0.78%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見39071.56點，是3月4日39087.86點後最高。收市報39005.49點，是3月1日後收市新高，當日報39087.38點。連升2日，累計升282.8點，對上一次連升2日是3月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月4日。

標指曾升最多1.21%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為2.26%。高見5179.87點，是3月8日5189.26點後最高。收報5175.27點，升1.12%，創收市價計新高。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月28日。

納指曾升最多1.6%，是3月7日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見16275.45點，是3月8日16449.7點後最高。收市報16265.64點，是3月7日後收市新高，當日報16273.38點。

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