個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.51%，折合報289.33元；阿里巴巴（9988）跌0.62%，折合報74.39元；美團（3690）跌0.57%，折合報92.87元；匯控（0005）升1.24%，折合報59.48元；建行（0939）跌0.57%，折合報4.9元。

道期現跌0.012%；標期現升0.01%；納期現跌0.02%。日本東證指數現升0.83%；韓國KOSPI指數現升0.55%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.2%。

VIX指數隔晚跌9.06%或1.38點，報13.84點。

紐油現升0.48%或0.37美元，報77.94美元；布油現升0.45%或0.37美元，報82.29美元；金價現升0.04%或1.02美元，報2159.36美元；LME 銅期貨隔晚升0.04%或4美元，報8657美元。比特幣現升0.5%或357.5美元，報71420.88美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0058厘，報4.1449厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，361度（1361）、國泰（0293）、中信國際電訊（1883）、遠東宏信（3360）、新秀麗（1910）、微博－ＳＷ（9898）、寶勝國際（3813）、裕元集團（0551）等。

京基金融（1468）曾收催告函促披露前董事押股訊息，今早復牌。

億都（0259）32.32億人幣售南通江海20.02%股權，套現所得用於投資或派股息。

港科探索（1137）：受農曆新年影響日均訂單交易額按月跌逾一成至2210萬。

渣打（2888）宣布管理團隊任命，顧世民將離任。

民行（1988）副董事長兼行長、副刊長辭任。

實德環球（0487）料去年扭虧，賺最多1.9億元。

香港貨櫃碼頭持份者之一的九龍倉集團（0004），主席吳天海：香港貨櫃碼頭經營或再惡化，航運巨企聯盟重組航線香港或成輸家。吳天海：在港推進發展項目一向全速進行，無關撤辣與否。

正業國際（3363）發盈警，料去年轉蝕2000萬元人幣。

Sincere Watch（0444）增能源和化工產品新業務，料本月交易額約1億人幣。

佐丹奴劉國權：股東事股東了，公司最重要資產係人。Webb：佐丹奴EGM反映董事會及管理層看法有差異，大股東應解釋召開EGM原因。

被指大股東擬提私有化股價飈，李寧（2331）：不悉股價升因。

麗年國際（9918）盈警，料去年盈利大幅倒退甚至轉蝕300萬元。

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