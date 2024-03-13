恒指今早低開34點或0.21%，報17059點，大市成交金額24億元；國指今早低開9點或0.16%，報5940點。恒生科技指數開市報3650點，升0.19%。金融、非必需消費品、能源、地產股推低大市。上升股份比例為7.12%，下跌為5.59%，無升跌為87.28%。