恒指今早低開34點或0.21%，報17059點，大市成交金額24億元；國指今早低開9點或0.16%，報5940點。恒生科技指數開市報3650點，升0.19%。金融、非必需消費品、能源、地產股推低大市。上升股份比例為7.12%，下跌為5.59%，無升跌為87.28%。
友邦（1299）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，54隻下跌，15隻無升跌。中銀香港（2388）升1.39%，報21.95元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌2.26%，報21.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，14隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報156.4元，升6.39%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報100元，跌3.47%。
恒指續高於100天線(16633.04點)。科指續高於100天線(3587.15點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，361度（1361）無成交，報4.34元。國泰（0293）開市報8.66元，跌0.23%。中信國際電訊（1883）開市報3.08元，升0.33%。遠東宏信（3360）無成交，報6.05元。新秀麗（1910）開市報29.8元，升0.34%。微博－ＳＷ（9898）開市報75.8元，跌0.13%。寶勝國際（3813）無成交，報0.68元。裕元集團（0551）無成交，報8.62元。
京基金融（1468）曾收催告函促披露前董事押股訊息，今早復牌。開市報0.236元，跌17.19%。
億都（0259）32.32億人幣售南通江海20.02%股權，套現所得用於投資或派股息。創52周高，見3.73元，開市報3.73元，升14.77%。
港科探索（1137）：受農曆新年影響日均訂單交易額按月跌逾一成至2210萬。無成交，報1.99元。
渣打（2888）宣布管理團隊任命，顧世民將離任。開市報66.6元，跌0.08%。
民行（1988）副董事長兼行長、副刊長辭任。開市報2.78元，無升跌。
實德環球（0487）料去年扭虧，賺最多1.9億元。開市報0.065元，升14.04%。
香港貨櫃碼頭持份者之一的九龍倉集團（0004），主席吳天海：香港貨櫃碼頭經營或再惡化，航運巨企聯盟重組航線香港或成輸家。吳天海：在港推進發展項目一向全速進行，無關撤辣與否。無成交，報27.35元。
正業國際（3363）發盈警，料去年轉蝕2000萬元人幣。無成交，報0.52元。
Sincere Watch（0444）增能源和化工產品新業務，料本月交易額約1億人幣。無成交，報0.025元。
佐丹奴（0709）劉國權：股東事股東了，公司最重要資產係人。Webb：佐丹奴EGM反映董事會及管理層看法有差異，大股東應解釋召開EGM原因。開市報2.18元，升1.4%。
被指大股東擬提私有化股價飈，李寧（2331）：不悉股價升因。開市報21.6元，跌2.26%。
麗年國際（9918）盈警，料去年盈利大幅倒退甚至轉蝕300萬元。無成交，報0.405元。
破頂股包括，億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.73元，開市報3.73元，升14.77%。
1隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見10.3元，開市報10.3元，跌0.58%。
創52周低，其中包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.085元，開市報0.085元，跌7.61%；。
異動股
上升異動股，包括，億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.73元，開市報3.73元，升14.77%；實德環球（0487）開市報0.065元，升14.04%；積木集團（8187）開市報0.59元，升11.32%；聯眾（6899）開市報0.2元，升10.5%；松景科技（1079）開市報0.044元，升10%；彩生活（1778）開市報0.243元，升9.95%；仁德資源（8125）開市報0.345元，升9.52%；和諧汽車（3836）開市報0.65元，升8.33%；潼關黃金（0340）開市報0.465元，升8.14%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.05元，升7.58%。
下跌異動股，包括，京基金融國際（1468）開市報0.236元，跌17.19%；名創優品（9896）開市報36.2元，跌9.61%；保集健康（1246）開市報0.295元，跌9.23%；華誼騰訊娛樂（0419）見52周低0.085元，開市報0.085元，跌7.61%；首都信息（1075）開市報0.275元，跌6.78%；大地國際集團（8130）開市報0.015元，跌6.25%；順騰國際控股（0932）開市報0.048元，跌5.88%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.092元，跌5.15%；美捷滙控股（1389）開市報0.175元，跌4.89%；麗新發展（0488）開市報0.66元，跌4.35%。
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