moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開34點 科指升0.1% 李寧跌2% 理想升6%

恒指今早低開34點或0.21%，報17059點，大市成交金額24億元；國指今早低開9點或0.16%，報5940點。恒生科技指數開市報3650點，升0.19%。金融、非必需消費品、能源、地產股推低大市。上升股份比例為7.12%，下跌為5.59%，無升跌為87.28%。

友邦（1299）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌13隻升，54隻下跌，15隻無升跌。中銀香港（2388）升1.39%，報21.95元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌2.26%，報21.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，14隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報156.4元，升6.39%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報100元，跌3.47%。

恒指續高於100天線(16633.04點)。科指續高於100天線(3587.15點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，361度（1361）無成交，報4.34元。國泰（0293）開市報8.66元，跌0.23%。中信國際電訊（1883）開市報3.08元，升0.33%。遠東宏信（3360）無成交，報6.05元。新秀麗（1910）開市報29.8元，升0.34%。微博－ＳＷ（9898）開市報75.8元，跌0.13%。寶勝國際（3813）無成交，報0.68元。裕元集團（0551）無成交，報8.62元。

京基金融（1468）曾收催告函促披露前董事押股訊息，今早復牌。開市報0.236元，跌17.19%。

億都（0259）32.32億人幣售南通江海20.02%股權，套現所得用於投資或派股息。創52周高，見3.73元，開市報3.73元，升14.77%。

港科探索（1137）：受農曆新年影響日均訂單交易額按月跌逾一成至2210萬。無成交，報1.99元。

渣打（2888）宣布管理團隊任命，顧世民將離任。開市報66.6元，跌0.08%。

民行（1988）副董事長兼行長、副刊長辭任。開市報2.78元，無升跌。

實德環球（0487）料去年扭虧，賺最多1.9億元。開市報0.065元，升14.04%。

香港貨櫃碼頭持份者之一的九龍倉集團（0004），主席吳天海：香港貨櫃碼頭經營或再惡化，航運巨企聯盟重組航線香港或成輸家。吳天海：在港推進發展項目一向全速進行，無關撤辣與否。無成交，報27.35元。

正業國際（3363）發盈警，料去年轉蝕2000萬元人幣。無成交，報0.52元。

Sincere Watch（0444）增能源和化工產品新業務，料本月交易額約1億人幣。無成交，報0.025元。

佐丹奴（0709）劉國權：股東事股東了，公司最重要資產係人。Webb：佐丹奴EGM反映董事會及管理層看法有差異，大股東應解釋召開EGM原因。開市報2.18元，升1.4%。

被指大股東擬提私有化股價飈，李寧（2331）：不悉股價升因。開市報21.6元，跌2.26%。

麗年國際（9918）盈警，料去年盈利大幅倒退甚至轉蝕300萬元。無成交，報0.405元。

破頂股表現

破頂股包括，億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.73元，開市報3.73元，升14.77%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見10.3元，開市報10.3元，跌0.58%。

創52周低，其中包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.085元，開市報0.085元，跌7.61%；。

異動股

上升異動股，包括，億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.73元，開市報3.73元，升14.77%；實德環球（0487）開市報0.065元，升14.04%；積木集團（8187）開市報0.59元，升11.32%；聯眾（6899）開市報0.2元，升10.5%；松景科技（1079）開市報0.044元，升10%；彩生活（1778）開市報0.243元，升9.95%；仁德資源（8125）開市報0.345元，升9.52%；和諧汽車（3836）開市報0.65元，升8.33%；潼關黃金（0340）開市報0.465元，升8.14%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.05元，升7.58%。

下跌異動股，包括，京基金融國際（1468）開市報0.236元，跌17.19%；名創優品（9896）開市報36.2元，跌9.61%；保集健康（1246）開市報0.295元，跌9.23%；華誼騰訊娛樂（0419）見52周低0.085元，開市報0.085元，跌7.61%；首都信息（1075）開市報0.275元，跌6.78%；大地國際集團（8130）開市報0.015元，跌6.25%；順騰國際控股（0932）開市報0.048元，跌5.88%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.092元，跌5.15%；美捷滙控股（1389）開市報0.175元，跌4.89%；麗新發展（0488）開市報0.66元，跌4.35%。

其他報道

港股ADR跌32點 夜期低水27點 國泰、新秀麗、微博等業績

道指升235點 標指再創收市新高 金龍指數見3個月高

北水增持中行 減持國美