moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.21點子至4.51066%，是3月6日後最低，當日報4.5%。對上一次連跌3日是2024年2月26日，當日拆息報4.48988%。

港元現報7.8243元貶值8點子，曾貶值最多11點子，報7.8246元，亦曾升值最多3點子，報7.8232元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.36點子至3.70929%，是2024年3月6日後最低；1星期HIBOR跌4.96點子至3.98649%，是1月26日後最低；2星期HIBOR跌3.16點子至4.13833%，是1月26日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.01點子至4.68325%；6個月期HIBOR升0.26點子至4.73756%；12個月期HIBOR升0.14點子至4.82911%。

美元指數現報102.911貶值0.046點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43517%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9159%，終止連續5日收窄，利差是2024年3月06日後最闊，當日差距為-0.9343%。

對上一次終止連續5日收窄，是2024年3月01日，當日利差報-0.9679%。

其他報道

境內債利息未能如期支付 碧桂園：在寬限期內盡最大努力籌措資金

「魅族」DreamSmart擬在港IPO 估值21億美元

國家開發銀行前副行長李吉平涉違紀違法受查

美大機會通過立法剝離 據報TikTok將抵抗到底 剝離仍需中國審批

鑫苑服務去年中期盈利倒退跌37% 派特別息3.8港仙

奇富科技去年多賺65%派息29美仙 未來1年擬斥3.5億美元回購

日工會薪酬談判周 豐田率先上調工資 豐田、日股由升轉跌

A股三大指數獨滬指低開 人行今淨回籠70億

恒指低開34點 科指升0.1% 李寧跌2% 理想升6%

港股ADR跌32點 夜期低水27點 國泰、新秀麗、微博等業績

道指升235點 標指再創收市新高 金龍指數見3個月高

北水增持中行 減持國美