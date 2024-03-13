港元現報7.8243元貶值8點子，曾貶值最多11點子，報7.8246元，亦曾升值最多3點子，報7.8232元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.36點子至3.70929%，是2024年3月6日後最低；1星期HIBOR跌4.96點子至3.98649%，是1月26日後最低；2星期HIBOR跌3.16點子至4.13833%，是1月26日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.01點子至4.68325%；6個月期HIBOR升0.26點子至4.73756%；12個月期HIBOR升0.14點子至4.82911%。

美元指數現報102.911貶值0.046點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43517%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9159%，終止連續5日收窄，利差是2024年3月06日後最闊，當日差距為-0.9343%。

對上一次終止連續5日收窄，是2024年3月01日，當日利差報-0.9679%。

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