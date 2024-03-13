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恒指半日升45點 半日成交第二日逾620億 北水流入增20倍

美股隔晚上升，美期今早回落，港股低開後反覆上升，恒指波幅雖然只有122點，是1月3日後新低，但半日成交連續第二日超過600億元，北水半日流入更大增20.9倍，近一周最多，南水則轉流出。

恒指今早低開34點，高位升79點，低位跌42點，高低波幅122點。金融、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為23.43%，下跌為31.33%，無升跌為45.22%。

恒指半日升45點或0.26%，報17138點，大市成交金額627億元，較上日午市低0.5%；國指升0.21點，報5949點。恒生科技指數收報3672點，升0.79%。

藍籌股成交金額312.3億元，佔大市成交49.8%；科指成份股成交金額154.12億元，佔大市成交24.58%；國指成份股成交金額263.49億元，佔大市成交42.02%。

24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.43億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.45%，至66.81億元，佔大市成交10.64%。牛熊證成交金額25.28億元，減少40.08%；窩輪成交金額41.52億元，減少16.78%。

匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。

藍籌38隻升，41隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升4.15%，收報6.77元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌3.62%，收報21.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報9.5元，升4.86%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報11.98元，跌2.6%。

恒指續高於100天線(16633.84點)。科指續高於100天線(3587.37點)。

北水南下合計淨流入42.83億元，較上日增加2097.83%，淨流入金額是3月7日44.97億元後最多。北水連續第20日流入，累計流入607.79億元，對上一次連續20日淨流入是2023年4月4日。南水北上合計淨流出0.62億元人民幣，終止連續3日流入。

境內債利息未能如期支付 碧桂園（2007）：在寬限期內盡最大努力籌措資金。收報0.59元，跌3.28%。

鑫苑服務（1895）去年中期盈利倒退跌37% 派特別息3.8港仙。停牌。

奇富科技（3660）去年多賺65%派息29美仙 未來1年擬斥3.5億美元回購。收報63元，升3.28%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，361度（1361）收報4.42元，升1.84%。國泰（0293）收報8.82元，升1.61%。中信國際電訊（1883）收報3.1元，升0.98%。遠東宏信（3360）收報6.13元，升1.32%。新秀麗（1910）收報29.45元，跌0.84%。微博－ＳＷ（9898）收報76.85元，升1.25%。寶勝國際（3813）收報0.68元，無升跌。裕元集團（0551）收報8.49元，跌1.51%。

京基金融（1468）曾收催告函促披露前董事押股訊息，今早復牌。創上市新低，見0.077元，收報0.086元，跌69.82%。

億都（0259）32.32億人幣售南通江海20.02%股權，套現所得用於投資或派股息。創52周高，見3.9元，收報3.55元，升9.23%。

港科探索（1137）：受農曆新年影響日均訂單交易額按月跌逾一成至2210萬。收報1.94元，跌2.51%。

渣打（2888）宣布管理團隊任命，顧世民將離任。收報66.6元，跌0.08%。

民行（1988）副董事長兼行長、副刊長辭任。收報2.77元，跌0.36%。

實德環球（0487）料去年扭虧，賺最多1.9億元。創52周高，見0.16元，收報0.139元，升143.86%。

香港貨櫃碼頭持份者之一的九龍倉集團（0004），主席吳天海：香港貨櫃碼頭經營或再惡化，航運巨企聯盟重組航線香港或成輸家。吳天海：在港推進發展項目一向全速進行，無關撤辣與否。收報27.35元，無升跌。

正業國際（3363）發盈警，料去年轉蝕2000萬元人幣。收報0.52元，無升跌。

Sincere Watch（0444）增能源和化工產品新業務，料本月交易額約1億人幣。收報0.033元，升32%。

佐丹奴（0709）劉國權：股東事股東了，公司最重要資產係人。Webb：佐丹奴EGM反映董事會及管理層看法有差異，大股東應解釋召開EGM原因。收報2.19元，升1.86%。

被指大股東擬提私有化股價飈，李寧（2331）：不悉股價升因。收報21.3元，跌3.62%。

麗年國際（9918）盈警，料去年盈利大幅倒退甚至轉蝕300萬元。創上市新低，見0.385元，收報0.385元，跌4.94%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.82元，收報2.8元，升6.06%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見42.95元，收報42.8元，升1.78%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.68元，收報6.53元，跌1.21%；達力普控股（1921）創上市新高，見6元，收報5.92元，升1.72%；怡俊集團控股（2442）創上市新高，見2.48元，收報2.44元，升19.02%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見7.26元，收報6.9元，升6.15%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見13.64元，收報13.64元，升3.1%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見79.98元，收報79.66元，升2%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1116.55元，收報1116.55元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見548.7元，收報548.7元，升0.03%；民生教育（1569）創52周高，見0.365元，收報0.355元，跌1.39%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見31.5元，收報29.95元，升2.04%；福耀玻璃（3606）創52周高，見42元，收報41.3元，跌0.36%；白花油（0239）創52周高，見2.1元，收報2.04元，升0.99%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.9元，收報3.55元，升9.23%；實德環球（0487）創52周高，見0.16元，收報0.139元，升143.86%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.34元，收報5.3元，升1.73%；華潤電力（0836）創52周高，見18.88元，收報18.76元，升2.85%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，SHANGHAI GROWTH（0770）低見0.078元，收報0.082元，跌7.87%；德基科技控股（1301）低見0.62元，收報0.62元，跌18.42%；京基金融國際（1468）低見0.077元，收報0.086元，跌69.82%；帝王實業控股（1950）低見0.16元，收報0.16元，跌4.76%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見8.75元，收報8.86元，跌14.48%；吉星新能源（3395）低見0.161元，收報0.161元，跌24.06%；中國供應鏈產業（3708）低見0.02元，收報0.022元，升4.76%；洪九果品（6689）低見3.29元，收報3.44元，跌1.99%；中國新電信（8167）低見0.012元，收報0.013元，跌7.14%；麗年國際（9918）低見0.385元，收報0.385元，跌4.94%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.085元，收報0.09元，跌2.17%；中國聖牧 （1432）低見0.195元，收報0.198元，跌1%；中國聖牧（1432）低見0.195元，收報0.198元，跌1%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；中國農產品交易（0149）低見0.067元，收報0.067元，跌4.29%；天德地產（0266）低見2.1元，收報2.1元，跌4.55%；藍河控股（0498）低見0.191元，收報0.191元，跌9.48%；高雅光學（0907）低見0.091元，收報0.106元，跌4.5%；首都信息（1075）低見0.25元，收報0.26元，跌11.86%；三愛健康集團（1889）低見0.04元，收報0.044元，跌6.38%。

異動股

上升異動股，包括，實德環球（0487）創52周高，見0.16元，收報0.139元，升143.86%；豆盟科技（1917）收報0.096元，升60%；世紀集團國際（2113）收報0.108元，升56.52%；積木集團（8187）創52周高，見0.93元，收報0.77元，升45.28%；CMON（1792）收報0.04元，升33.33%；SINCEREWATCH HK（0444）收報0.033元，升32%；云想科技（2131）收報0.64元，升28%；僑洋國際控股（8070）收報0.345元，升27.78%；御佳控股（3789）收報0.08元，升23.08%；ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）創52周高，見78.5元，收報78.5元，升20.77%。

下跌異動股，包括，京基金融國際（1468）創上市新低，見0.077元，收報0.086元，跌69.82%；新愛德集團（8412）收報0.51元，跌27.14%；吉星新能源（3395）創上市新低，見0.161元，收報0.161元，跌24.06%；國際永勝集團（6663）收報0.27元，跌23.94%；中國基礎能源（8117）收報0.039元，跌22%；慕尚集團控股（1817）收報1.05元，跌19.23%；德基科技控股（1301）創上市新低，見0.62元，收報0.62元，跌18.42%；中國寶力科技（0164）收報0.51元，跌17.74%；基石金融（8112）收報0.42元，跌17.65%；光大永年（3699）收報0.355元，跌15.48%；神話世界（0582）收報0.062元，跌15.07%。

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