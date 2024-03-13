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David Webb：周大福企業無心經營佐丹奴業務 而是出售持股 

佐丹奴（0709）早前被大股東周大福企業提出罷免主席兼行政總裁劉國權，有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb昔日為佐丹奴第二大股東，他昨日出席公司分析員會議後回應本報查詢時表示，權衡各種可能性後，他認為周大福企業想要的或不是對佐丹奴業務作根本性改變，而是觸發公司賣盤以出售所持股權（but to trigger a sale of the company in order to sell their stake）。

他解釋，周大福企業以及與其密切關聯的股東，合計持股量約為50%。值得注意的是，百慕達法律允許要求召開股東大會的股東，在通函中加入最多1000字的聲明解釋召開股東大會的原因，但周企選擇不加入聲明，據他所知亦沒有遊說任何其他佐丹奴股東。因此，周企需非常有信心已獲得足夠支持，在股東大會上取得成功。

David Webb重申，不認為周企會長期從事此行業（佐丹奴），即使佐丹奴目前業務表現良好，在周企控制佐丹奴董事會前，將無法向潛在買家提供詳細公司資料，對賣盤或出售股份構成障礙。

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