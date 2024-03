佐丹奴(0709)早前被大股東周大福企業提出罷免主席兼行政總裁劉國權,有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb昔日為佐丹奴第二大股東,他昨日出席公司分析員會議後回應本報查詢時表示,權衡各種可能性後,他認為周大福企業想要的或不是對佐丹奴業務作根本性改變,而是觸發公司賣盤以出售所持股權(but to trigger a sale of the company in order to sell their stake)。