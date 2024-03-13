他解釋，周大福企業以及與其密切關聯的股東，合計持股量約為50%。值得注意的是，百慕達法律允許要求召開股東大會的股東，在通函中加入最多1000字的聲明解釋召開股東大會的原因，但周企選擇不加入聲明，據他所知亦沒有遊說任何其他佐丹奴股東。因此，周企需非常有信心已獲得足夠支持，在股東大會上取得成功。

David Webb重申，不認為周企會長期從事此行業（佐丹奴），即使佐丹奴目前業務表現良好，在周企控制佐丹奴董事會前，將無法向潛在買家提供詳細公司資料，對賣盤或出售股份構成障礙。

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