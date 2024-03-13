2023年集團總收入為99.87億元，按年微跌約1.2%。其中主營業務的電信服務收入按年減少3%至85.69億元；有關減少主要由於國際電信業務及固網話音業務收入減少，部分由移動通訊服務、企業業務及互聯網業務收入增加抵銷所致。

去年銷售移動電話手機及設備收入則按年增10.8%至14.18億元。

截至去年底，集團整體用戶量超過66.3萬戶，按年增加約19.7%。整體用戶量上升乃由於後付費客戶增加約15.1%至約51萬戶及預付費用戶增加約37.8%至超過15.3萬戶。

集團於2023年12月31日的5G移動用戶總數超過50.2萬戶，佔集團移動用戶總數75.7%。

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