主席賀以禮表示，集團已達成對2023年底設下的目標，客運航班回復至疫情前的70%，連繫香港與全球約80個航點。集團整體營運帶來現金收益，可動用的無限制用途流動資金結餘為200億元。隨著疫情過去，預計往後的流動資金將會降低，但仍維持於穩健的水平。

賀以禮表示，客運航班將於今年第二季回復至疫情前的八成。隨著航班的持續重建，預計2023年經歷的供求失衡問題將會減少，而近月所見票價復常的現象預期於今年餘下時間持續。

賀以禮表示，2024年的焦點放於實現有質量及可持續的增長上，為香港國際機場三跑道系統於年底前全面投入運作做好準備。公司的投資將涵蓋機隊、顧客服務及員工。

行政總裁林紹波表示，經歷三年疫情影響後，旅遊需求大幅颷升，造成全球供求失衡的特殊現象，因而令收益率上升。預計這種失衡現象將隨著全球航空公司持續增加可運載量而減退，收益率亦會繼續轉趨正常。然而，整個航空供應鏈自疫情以來持續出現通脹壓力，將繼續帶來影響。

林紹波表示，貨運業務亦受惠於客運航班的增加，客機腹艙提供更多的載貨空間，為客戶提供更多選擇。截至2023年底，可載貨量已回復至疫情前的85%。與過去兩年相比，市場已轉趨正常，但表現仍維持強勁，電子商貿業務是表現較為出色的一環。香港仍是全球最繁忙的國際貨運樞紐，而國泰貨運亦是出口貨運的最大營運商。

林紹波表示，員工數量約較上年度增加15或3000人。迄今已重聘近2000名在疫情期間離職的國泰集團舊員工。培訓活動較2022年增加超過一倍，重回疫情前的水平。

期內，非燃油成本為523.66億元，按增51.2%。由於營運的航班增加，國泰航空的燃油成本總額（未計燃油對冲的影響）按年增加106.58億元或82.4%。期內燃油對冲支出由36.39億元降至6.94億元。

香港快運轉賺，2023年錄得溢利4.33億元，2022年重列後為虧損13.69億元。截至12月底，營運的客運航班是疫情前的130%以上。

華民航空2023年溢利7.78億元，2022年為7.76億。

林紹波表示，在客運方面，集團（包括國泰航空及香港快運）營運的客運航班將於今年第二季達到疫情前的80%，並希望在2025年第一季內達到100%的水平。雖然這比之前的預測延遲了達三個月，但在汲取近期的經驗後，繼續致力以審慎而負責的態度重建業務，迎接即將啟用的香港國際機場三跑道系統所帶來的無比機遇。

林紹波表示，在貨運方面，預計來自香港及大灣區其他城市的電子商貿活動將繼續帶來強勁的需求。然而，預計貿易流向失衡的問題將會持續，令整體運載率受到影響。隨著空運業繼續復常，預計2024年的收益率將會下跌，但仍維持在高於2019年的水平。

業績數據方面，期內，營業利潤151.3億元，按年升336%，好過市場預期的149.9億元，超過2010年創下的141億港元前期紀錄。

客運服務收入614.4億元，上年同期143.3億元，好過市場預期的604.2億元。貨運服務收入256.1億元，按年跌16%，低過市場預期的258.3億元。其他服務及收回款項74.4億元，按年增21%，好過市場預期的74.2億元。

乘客收益率0.763元，按年跌18%。可用噸公里212.3億，上年同期101億，差過市場預期的220.8億。收入客公里733.4億，上年同期147.6億，差過市場預期的786.9億。可用座公里(ASK) 856.1億，上年同期200.6億，差過市場預期的899.8億。可用貨物噸公里 130.7億，按年增60%，差過市場預期的131.8億。客座率85.7%，上年同期73.6%，預期為87%。貨物運載率62%，上年同期70.6%，預期為63.4%。

國泰收報8.82元，升1.61%。

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