361度國際（1361）公布截至2023年底止全年盈利為9.61億元（人民幣，下同），按年增長28.7%，每股盈利46.5分，派末期息每股13.9港仙，2022年則沒有派發末期息。
期內收入為84.23億元，按年升21%，毛利34.62億元，增22.7%。毛利率41.1%，較2022年0.6個百分點。
去年361度國際共舉辦四次361º品牌產品訂貨會，包括2023年冬季訂貨會、2024年春季訂貨會、2024年夏季訂貨會及2024年秋季訂貨會。四次訂貨會的訂單均取得穩健增長，主要增長來自於訂單量的帶動。
截至去年底，公司共有5,734間361º品牌門店，按年增加254間。按區域劃分，約75.9%的門店位於中國三線及三線以下城市，而5.1%及19%的門店分別位於中國一線及二線城市。
361度國際中午收報4.42元，升1.8%。
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