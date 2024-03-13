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漢思能源去年轉蝕3512萬 續不派息

漢思能源（0554）公布，2023年轉蝕3512.5萬元，2022年賺20.7萬元，每股虧損為0.0091元﹔維持不派末期息。

集團2023年收入約為9.485億元，按年增36.5%，增加主要因油品及石化產品銷售收入按年增加46.7%。年內，毛利約為8,920萬元，按年減少4.7%，毛利率為9.4%，按年減少4.1個百分點。儘管集團收入有所增加，然而直接成本及經營費用的增加幅度高於收入的增加，導致年內毛利及毛利率下跌。 

去年收入中，銷售油品及石化產品、提供碼頭、貯存及轉輸活動的收入及加油站的租金收入分別約為7.977億元、1.455億元及530萬元，分別佔集團總收入84.1%、15.3%及0.6%，亦分別按年增加46.7%、輕微下跌0.1%及下跌4.7%。

去年直接成本及經營費用約為8.593億元，按年增加42.9%；當中油品及石化產品的存貨成本約為7.756億元，佔直接成本及經營費用總額90.3%，並按年增加48.4%。直接成本及經營費用增幅主要歸因於年內存貨成本增加，這與年內銷售收入的增幅相符，以及年內經營費用增加，特別是東洲石化庫的維護成本增加所致。

截至去年底，集團資產負債比率37%，按年跌1.9個百分點，集團指會繼續考慮不同融資方法，以改善現有財務狀況及降低本集團的槓桿水平。 

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