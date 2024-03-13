富衛經調整稅後營運利潤按年上升26.8%至3.72億美元，計及資本市場波動和期內與Athene再保險相關交易後，去年淨虧蝕按年上升1.24倍至7.17億美元。富衛指，公司與Athene在去年11月宣布執行一項大宗再保險交易，針對一批在日本的有效終身壽險保單進行再保險，交易為富衛帶來了顯著資本和風險管理效益，而且具經濟成效，惟據IFRS會計準則，錄入與交易相關的任何未來IFRS利潤，與其對2023年IFRS淨利潤的影響存在時間差異。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，去年是集團於四個地區分部的業務首次實現在同一年內錄得營運利潤。去年香港和澳門業務增長及其良好趨勢，主要受惠於中國內地訪客的重訪。泰國的銀行保險銷售繼續保持領導地位，加上代理人渠道的穩健貢獻，實現了強勁的業績。

黃清風又指，富衛日本專注於個人保障業務的策略帶來可觀的增長，其企業自有人壽保險業務則持續減少，策略目標目前已大致完成。新興市場分部在越南市場受壓的情況下，仍然首次實現稅後營運利潤，規模漸趨成熟。

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