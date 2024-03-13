他表示，經高才通計劃獲批來港的人士，一般首次入境可獲准在港逗留兩年，在港期間不受其他逗留條件限制，亦沒有對相關人士施加首兩年在港逗留時間要求。

他又指，除了經濟貢獻，高才通計劃人才及其配偶普遍較為年輕，超過一半的年齡為40歲以下，加上帶同年幼的子女定居香港，為本地勞動力增添生力軍，亦對香港人口結構帶來正面影響。計劃於2022年底推出，所有成功申請者獲發的首個簽證均未到期，入境處暫未有發現就申請人所遞交的文件的真偽而作刑事調查的個案。

其他報道

富衞保險去年虧損擴大至7.2億美元 新業務價值升22%

【有片：埋身擊】可隨時買日圓和加元

漢思能源去年轉蝕3512萬 續不派息

半日沽空金額減6% 南方恒生科技沽空增24%

361度國際去年多賺29% 末期息13.9仙

國泰全年轉賺 疫後首派息 客運回復至疫前八成 明年首季達100% 香港快運轉賺

中信國際電訊去年盈利升3.4% 末期息0.193元

遠東宏信去年多賺1% 末期息0.5元

恒指半日升45點 半日成交第二日逾620億 北水流入增20倍

David Webb：周大福企業無心經營佐丹奴業務 而是出售持股

A股下跌 上證跌0.26% 深成、創板先升後跌

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日

境內債利息未能如期支付 碧桂園：在寬限期內盡最大努力籌措資金

「魅族」DreamSmart擬在港IPO 估值21億美元

國家開發銀行前副行長李吉平涉違紀違法受查

美大機會通過立法剝離 據報TikTok將抵抗到底 剝離仍需中國審批

鑫苑服務去年中期盈利倒退跌37% 派特別息3.8港仙

奇富科技去年多賺65%派息29美仙 未來1年擬斥3.5億美元回購

日工會薪酬談判周 豐田率先上調工資 豐田、日股由升轉跌

A股三大指數獨滬指低開 人行今淨回籠70億

恒指低開34點 科指升0.1% 李寧跌2% 理想升6%

港股ADR跌32點 夜期低水27點 國泰、新秀麗、微博等業績