勞工及福利局局長孫玉菡今日書面回應立法會議員查詢時指出，高端人才通行證計劃於2022年底推出，至今年2月底一共有近5.9萬宗申請獲批，約4.4萬人已來港。基於高才通計劃人才及其配偶的就業及收入數據，政府預計高才通計劃可為香港帶來每年約340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。
他表示，經高才通計劃獲批來港的人士，一般首次入境可獲准在港逗留兩年，在港期間不受其他逗留條件限制，亦沒有對相關人士施加首兩年在港逗留時間要求。
他又指，除了經濟貢獻，高才通計劃人才及其配偶普遍較為年輕，超過一半的年齡為40歲以下，加上帶同年幼的子女定居香港，為本地勞動力增添生力軍，亦對香港人口結構帶來正面影響。計劃於2022年底推出，所有成功申請者獲發的首個簽證均未到期，入境處暫未有發現就申請人所遞交的文件的真偽而作刑事調查的個案。
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