「IncomeUp穩定」100%投資於環球固定收益，側重於高品質和多元化的債券資產，目標派息率為每年5%至 6%；「 IncomeUp加强」100%投資於環球固定收益，側重於更高風險和高收益的債券資產，目標派息率每年6.5%至 7.5%。

「IncomeUp增長」，六成投資於環球高品質和多元化的固定收益資產，兩成投資於高派息的環球多元化股票資產，兩成投資於全球多元化股票資產，目標派息率4%至5%。

Endowus智安投香港業務主管袁淇欣表示，隨著加息周期接近尾聲及可能出現的降息，投資者必須考慮現金利率下降對投資的潛在影響。在這種的環境下，債券和固定收益等期限更長的資產，可以為投資者提供鎖定更高收益率較長時間的潛在機會。

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