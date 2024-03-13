另外，HQ Capital亦任命胡博杰（Michael Hu）為董事總經理兼亞洲負責人，領導亞洲地區的投資活動和業務發展；HQ Capital 首席執行官兼首席財務官Marc Brugger表示，非常歡迎胡博杰加入管理團隊，他於私募一級和二級投資以及跟投方面都積累了豐富的經驗，並在亞洲擁有深厚的人脈資源。而新加坡新辦公室的設立無疑將進一步鞏固公司在亞洲的業務。

HQ Capital早於2007年於香港設立辨公室，於1997年開展亞洲的投資。

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