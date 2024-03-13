調查發現，41%香港受訪者表示作出財務決定時，受到信任和情感對影響；而金融機構為最受信賴的財務資訊來源，其次則為朋友和家人、獨立財務或保險顧問；社交媒體為取得財務建議的一個普遍來源（43%），但只有少數人予以信賴（14%）。

是次調查收集8000名受訪者的意見，受訪者來自香港、馬來西亞、新加坡、中國內地、印度、印尼、菲律賓和越南等八個國家或地區。

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