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調查發現大部分港千禧一代對自身財務前景感樂觀

永明金融發布「亞洲財務抗逆力指數（Asia Financial Resilience Index）」，發現76%受訪香港千禧一代（指1980年代及1990年代出生的人）對自身財務前景感到樂觀，高於Z世代的71%及X世代的66%。而67%的受訪者有信心可達成其長遠財務目標，但僅有43%受訪千禧一代表示擁有1年以上的財務規劃。

調查發現，41%香港受訪者表示作出財務決定時，受到信任和情感對影響；而金融機構為最受信賴的財務資訊來源，其次則為朋友和家人、獨立財務或保險顧問；社交媒體為取得財務建議的一個普遍來源（43%），但只有少數人予以信賴（14%）。

是次調查收集8000名受訪者的意見，受訪者來自香港、馬來西亞、新加坡、中國內地、印度、印尼、菲律賓和越南等八個國家或地區。

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