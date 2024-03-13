恒指今早低開34點，高位升121點，低位跌42點，高低波幅164點，是1月4日後新低，當日波幅157點。非必需消費品、通訊服務、地產、必需消費品股推低大市。上升股份比例為28.83%，下跌為36.81%，無升跌為34.35%。

恒指收市跌11點或0.07%，報17082點，大市成交金額1204億元，較上日減少19.68%，是3月11日929.45億元成交後最少；國指跌17點或0.29%，報5932點。恒生科技指數收報3656點，升0.34%。

藍籌股成交金額577.66億元，佔大市成交47.97%；科指成份股成交金額283.71億元，佔大市成交23.56%；國指成份股成交金額484.37億元，佔大市成交40.23%。

24隻雙櫃台股，總成交0.58億元人民幣，相當於約0.63億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.45%，至77.86億元，佔大市成交6.46%。牛熊證成交金額31.79億元，減少24.65%；窩輪成交金額46.06億元，減少7.67%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，43隻下跌，7隻無升跌。紫金礦業（2899）升3.46%，收報14.94元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌3.84%，收報21.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報31.75元，升3.25%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報12.72元，跌3.49%。

恒指續高於100天線(16633.27點)。科指續高於100天線(3587.21點)。

北水南下合計淨流入114.19億元，較上日增加5759.39%，淨流入金額是2023年12月18日117.49億元後最多。北水連續第20日流入，累計流入679.15億元，對上一次連續20日淨流入是2023年4月4日。南水北上合計淨流入15.67億元人民幣，較上日減少63.09%，連續第4日流入，累計流入220.72億元。北水佔大市成交比率升至9.48%，是2月15日後新高，當日報9.76%。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.25%，是3月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見17050.87點，是3月12日16613.45點後最低。今日收市報17082.11點，是3月11日後收市新低，當日報16587.57點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月23日。

科指曾升最多1.65%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為5.03%。高見3704.06點，是1月2日3808.23點後最高。收市報3656.3點，是1月2日後收市新高，當日報3714.77點。連升4日，累計升296.96點，對上一次連升4日是2023年10月30日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月26日。

國指曾跌最多0.61%，是3月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.71%。低見5913.45點，是3月12日5760.71點後最低。收市報5932.46點，是3月11日後收市新低，當日報5748.89點。第1日陰燭。

午後消息股表現

張金良據報將任命為建行（0939）董事長。收報4.88元，跌1.01%。

漢思能源（0554）去年轉蝕3512萬 續不派息。收報0.21元，無升跌。

361度國際（1361）去年多賺29% 末期息13.9仙。收報4.58元，升5.53%。

國泰（0293）全年轉賺 疫後首派息 客運回復至疫前八成 明年首季達100% 香港快運轉賺。創52周高，見9.35元，收報9.18元，升5.76%。

中信國際電訊（1883）去年盈利升3.4% 末期息0.193元。收報2.88元，跌6.19%。

遠東宏信（3360）去年多賺1% 末期息0.5元。收報6.35元，升4.96%。

今早及隔晚消息股表現

境內債利息未能如期支付 碧桂園（2007）：在寬限期內盡最大努力籌措資金。收報0.58元，跌4.92%。

鑫苑服務（1895）去年中期盈利倒退跌37% 派特別息3.8港仙。停牌。

奇富科技（3660）去年多賺65%派息29美仙 未來1年擬斥3.5億美元回購。收報64元，升4.92%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新秀麗（1910）收報29.3元，跌1.35%。微博－ＳＷ（9898）收報76.75元，升1.12%。寶勝國際（3813）收報0.67元，跌1.47%。裕元集團（0551）收報8.54元，跌0.93%。

京基金融（1468）曾收催告函促披露前董事押股訊息，今早復牌。創上市新低，見0.077元，收報0.081元，跌71.58%。

億都（0259）32.32億人幣售南通江海20.02%股權，套現所得用於投資或派股息。創52周高，見3.9元，收報3.49元，升7.38%。

港科探索（1137）：受農曆新年影響日均訂單交易額按月跌逾一成至2210萬。收報1.95元，跌2.01%。

渣打（2888）宣布管理團隊任命，顧世民將離任。收報66.45元，跌0.3%。

民行（1988）副董事長兼行長、副刊長辭任。收報2.73元，跌1.8%。

實德環球（0487）料去年扭虧，賺最多1.9億元。創52周高，見0.16元，收報0.126元，升121.05%。

香港貨櫃碼頭持份者之一的九龍倉集團（0004），主席吳天海：香港貨櫃碼頭經營或再惡化，航運巨企聯盟重組航線香港或成輸家。吳天海：在港推進發展項目一向全速進行，無關撤辣與否。收報28元，升2.38%。

正業國際（3363）發盈警，料去年轉蝕2000萬元人幣。收報0.52元，無升跌。

Sincere Watch（0444）增能源和化工產品新業務，料本月交易額約1億人幣。收報0.03元，升20%。

佐丹奴（0709）劉國權：股東事股東了，公司最重要資產係人。Webb：佐丹奴EGM反映董事會及管理層看法有差異，大股東應解釋召開EGM原因。收報2.25元，升4.65%。

被指大股東擬提私有化股價飈，李寧（2331）：不悉股價升因。收報21.35元，跌3.39%。

麗年國際（9918）盈警，料去年盈利大幅倒退甚至轉蝕300萬元。創上市新低，見0.38元，收報0.405元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.82元，收報2.82元，升6.82%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見42.95元，收報42.5元，升1.07%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.68元，收報6.3元，跌4.69%；達力普控股（1921）創上市新高，見6元，收報5.38元，跌7.56%；怡俊集團控股（2442）創上市新高，見2.48元，收報2.48元，升20.98%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見7.26元，收報6.8元，升4.62%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見75.68元，收報75.68元，升1.31%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8739.5元，收報8738.5元，升0.05%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1186元，收報1186元，升0.81%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見13.64元，收報13.64元，升3.1%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見29.22元，收報29.2元，升1.6%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見22.94元，收報22.68元，升0.44%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1068.9元，收報1068.8元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見872.05元，收報872.05元，升0.06%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見79.98元，收報79.6元，升1.92%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見28.48元，收報28.4元，升1.43%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.97元，收報17.97元，升0.79%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1116.55元，收報1116.55元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見548.7元，收報548.7元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1031.85元，收報1031.85元，升0.01%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見141元，收報135.2元，升14.87%；國泰（0293）創52周高，見9.35元，收報9.18元，升5.76%；民生教育（1569）創52周高，見0.365元，收報0.35元，跌2.78%；廸生創建（0113）創52周高，見4.76元，收報4.75元，升1.06%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見31.5元，收報30.5元，升3.92%；太古（0019）創52周高，見66.9元，收報66.5元，升3.1%；福耀玻璃（3606）創52周高，見42元，收報41.2元，跌0.6%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.35元，收報5.33元，升2.3%；華潤電力（0836）創52周高，見18.88元，收報18.74元，升2.74%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，智富資源投資（0007）低見0.011元，收報0.016元，跌20%；富陽（0352）低見0.075元，收報0.075元，跌7.41%；長城天下（0524）低見0.18元，收報0.183元，跌8.5%；SHANGHAI GROWTH（0770）低見0.078元，收報0.082元，跌7.87%；百仕達控股（1168）低見0.071元，收報0.074元，跌1.33%；德基科技控股（1301）低見0.62元，收報0.76元，無升跌；京基金融國際（1468）低見0.077元，收報0.081元，跌71.58%；維港環保科技（1845）低見0.115元，收報0.115元，跌15.44%；帝王實業控股（1950）低見0.16元，收報0.167元，跌0.6%；易居企業控股（2048）低見0.122元，收報0.127元，跌13.61%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.085元，收報0.089元，跌3.26%；中國聖牧 （1432）低見0.195元，收報0.199元，跌0.5%；中國聖牧（1432）低見0.195元，收報0.199元，跌0.5%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌；中國農產品交易（0149）低見0.067元，收報0.067元，跌4.29%；萬邦投資（0158）低見86元，收報86.1元，跌0.4%；敏捷控股（0186）低見0.222元，收報0.222元，跌20.71%；博富臨置業（0225）低見5.43元，收報5.43元，跌0.91%；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，實德環球（0487）創52周高，見0.16元，收報0.126元，升121.05%；積木集團（8187）創52周高，見1.15元，收報1.15元，升116.98%；豆盟科技（1917）收報0.09元，升50%；世紀集團國際（2113）收報0.101元，升46.38%；冠轈控股（1872）收報0.102元，升41.67%；沛然環保（8320）收報0.088元，升37.5%；BOSSINI INT'L（0592）收報0.154元，升33.91%；宏信建發（9930）收報1.71元，升33.59%；華泰瑞銀（8006）收報0.216元，升28.57%；新耀萊（0970）收報1.8元，升26.76%。

下跌異動股，包括，京基金融國際（1468）創上市新低，見0.077元，收報0.081元，跌71.58%；途虎養車（9690）創上市新低，見9.01元，收報10.46元，跌35.35%；新愛德集團（8412）收報0.48元，跌31.43%；昌利控股（8098）收報0.068元，跌22.73%；遊萊互動（2022）收報0.037元，跌21.28%；敏捷控股（0186）見52周低0.222元，收報0.222元，跌20.71%；智富資源投資（0007）創上市新低，見0.011元，收報0.016元，跌20%；交大慧谷（8205）收報0.198元，跌19.51%；大地國際集團（8130）收報0.013元，跌18.75%。

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