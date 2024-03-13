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越南製造加工出口去年轉賺169萬美元 不派息

越南製造加工出口（0422）公布，去年全年純利為168.62萬美元，2022年同期淨虧損為20.03萬美元；每股基本盈利0.0019元，不派末期息。集團收入按年下跌27.8%至1.051億美元，毛利升1.9%至1550萬美元。

截至去年12月底止，集團在越南總銷售數量約3.95萬輛速克達及國民車機車，按年減少13.0%%；出口至東盟的速克達及國民車機車約為4.68萬輛，按年減少26.9%。

集團表示，越南總銷售數量減少，主要由於越南經濟增長放緩，通貨膨脹加劇、利率急升及失業人口增加等經濟不確定性，購買力趨向保守。東盟方面，重點市場泰國及馬來西亞銷售不如預期，加上外匯交易不利影響，代理商進口意願減緩，影響集團銷售成長。

越南製造加工出口今日收市報0.81元，跌1.22%。

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