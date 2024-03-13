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煤氣與申能訂戰略合作 推動綠色甲醇及氫能發展

中華煤氣（0003）與申能（集團）簽署戰略合作框架協議，共同推動滬、港以及國內外的綠色能源業務發展，包括提升綠色甲醇產能，以及開拓綠色甲醇和氫能等綠色能源市場。雙方將研究成立綠色能源合作投資平台，並共同推進煤氣公司綠色甲醇項目的裝備增量，並透過申能在氫能產業先發的優勢，和煤氣公司在港開拓氫能應用的能力，推動香港能源低碳轉型發展。

煤氣公司現時每年產出10萬噸綠色甲醇，可供應予航運、工業生產等應用。集團常務董事黃維義表示，除綠色甲醇之外，亦積極開發綠色氫能供應和拓展應用範疇。申能集團黨委書記、董事長黃迪南則指，是次合作，雙方將攜手推動滬港兩地以及國內外綠色甲醇、氫能等綠色能源產業發展。

為應對氣候變化，環球各國均實施更嚴格的碳排放政策，歐盟將航運業納入碳排放交易(EU-ETS)系統，對船運公司徵收碳稅；國際海事組織(IMO)也對航運業設立更進取的減排目標，大型船運公司對綠色燃料需求大幅度增加。截至2024年1月，全球綠色甲醇船舶訂單已超過200艘，推算到2027年將會約有700至800萬噸的綠色甲醇燃料需求，但目前全球只有少數企業具備規模生產兼符合認證要求的綠色甲醇。

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