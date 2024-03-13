靄華押業（1319）與PACM Group (Holdings) Ltd（柏衛資本集團）聯合公佈，靄華押業透過旗下間接全資附屬公司靄華按揭，與由PACM Group及靄華押業的直接全資附屬公司共同擁有的普通合伙人訂立認購協議。根據認購協議，靄華押業向PACM OW Global Special Situation Fund II L.P. （「基金」）認購有限合夥權益，涉資1.12億元。靄華按揭將成為基金的有限合夥人。
根據認購協議，基金投資目標包括透過資產擔保直接放貸、不良債務收購、收購融資、延伸高級融資、項目融資、過橋融資及其他債權相關策略等投資策略來實現長期資本增值。基金將投資於擁有普通法體系法律架構的已開發市場，例如澳洲、加拿大、香港、新加坡、英國和美國等地區。
靄華押業主席、行政總裁兼執行董事陳啟豪表示，隨著本地修訂物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施，集團持續對按揭抵押貸款業務行業前景抱有信心，相信是次認購能為訂約雙方提供更佳資源，同時有助拓闊集團海外市場板塊，並擴大收入來源及客戶群。此外，雙方長期合作關係亦有助鞏固集團行業地位。
柏衛資本集團董事總經理及首席投資總監吳旨賢表示，他們衷心感謝各位投資者，特別是靄華押業作為柏衛資本集團的長期合作夥伴。今次成立的基金，為柏衛資本集團旗下第二隻私募信貸基金，加上他們於2023年推出的兩隻房地產私募股權基金在內，總計為柏衛資本集團推出的第四隻基金。在樓市價格調整期間，團隊持續展現出發起和執行新交易的能力，配合靈活的適應能力以駕馭市場風險。現時樓市機遇與挑戰並存，他們對旗下基金延續一直以來的成功投資紀錄充滿信心。