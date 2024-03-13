根據認購協議，基金投資目標包括透過資產擔保直接放貸、不良債務收購、收購融資、延伸高級融資、項目融資、過橋融資及其他債權相關策略等投資策略來實現長期資本增值。基金將投資於擁有普通法體系法律架構的已開發市場，例如澳洲、加拿大、香港、新加坡、英國和美國等地區。

靄華押業主席、行政總裁兼執行董事陳啟豪表示，隨著本地修訂物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施，集團持續對按揭抵押貸款業務行業前景抱有信心，相信是次認購能為訂約雙方提供更佳資源，同時有助拓闊集團海外市場板塊，並擴大收入來源及客戶群。此外，雙方長期合作關係亦有助鞏固集團行業地位。

柏衛資本集團董事總經理及首席投資總監吳旨賢表示，他們衷心感謝各位投資者，特別是靄華押業作為柏衛資本集團的長期合作夥伴。今次成立的基金，為柏衛資本集團旗下第二隻私募信貸基金，加上他們於2023年推出的兩隻房地產私募股權基金在內，總計為柏衛資本集團推出的第四隻基金。在樓市價格調整期間，團隊持續展現出發起和執行新交易的能力，配合靈活的適應能力以駕馭市場風險。現時樓市機遇與挑戰並存，他們對旗下基金延續一直以來的成功投資紀錄充滿信心。