內地汽車維修服務平台、將於明日公布業績的途虎養車（9690）今日股價大跌，資料顯示，該股所有上市前股東或於昨日（12日）已解禁，而大批股票上周四（7日）起轉入中央結算系統（CCASS），未知是否有股東部署沽售解禁股份。
途虎養車今曾一度插水44%至9.01元，創出上市以來新低，最後收報10.46元，股價暴瀉35.4%，成交額達1.22億元。
途虎養車於去年9月26日正式掛牌，招股價為28元。據其配售公告顯示，途虎所有上市前股東約6.9億A類股份，禁售期於昨日或本月24日解禁，至於解禁期為昨日或是本月的24日則「視情况而定」。
據CCASS資料顯示，途虎養車CCASS內持股量由上周四的4696萬股，增至昨日的3.85億股，期內CCASS持股量與已發行股份的比例，亦由5.73%飈升至47.05%。
途虎今日成交量大增至1073萬股，較過去14個交易日平均成交量73.18萬股高出逾13倍；而據途虎招股書所示，騰訊（0700）為途虎最大股東，擁約1.52億A股。而愉悅資本、紅杉中國及FountainVest分別擁約7030萬A類股份、3917萬A類股份和4271萬A類股份。
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