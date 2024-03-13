國泰（0293）調整客運力恢復目標，由計劃今年底完全恢復推遲至明年首季。行政總裁林紹波表示，延遲原因主要是人手不足以致，但指出現時機師流失率逐步回落，由去年5%下降至目前約2%，今年有信心整體員工數增加至2.9萬名。
營運及航空服務總裁麥皓雲（Alex McGowan）表示，國泰集團共需要約3400個機師，而目前有約2900個，集團已制定相關計劃以填補該空缺。
去年乘客收益率雖有所回落，但仍較疫情前高，意味機票價格尚未復常，林紹波稱隨今年國泰及整體航空業運力逐漸恢復，機票價格會有所正常化，但集團的成本壓力仍在，料今年底其收益率未能恢復至疫情前水平。
被問到國泰會否考慮購入中國商飛919，麥皓雲表示，集團購入飛機要求主要基於航線網絡、運力和經濟效率等，其中燃油消耗是一個主要考慮因素。集團在總共確定64架的窄機體訂單，以A320和A321為主，因此集團料可以應對可預見的未來需求。
國泰去年扭虧為盈，派息0.43元，為2019年以來首次向普通股股東派息，財務總裁沈碧嘉（Rebecca Sharpe）指，公司派息政策是派大約合併利潤的一半作為股息，其中會考慮資產負債表的強度、整體經濟前景等因素，未來將繼續遵循這些因素和政策而派發股息。
其他報道
寶勝國際去年多賺4.5倍至4.9億人幣 末期息0.012港元
恒指收市跌11點 北水流入增57倍 大市成交1204億 北水佔9.4% 1個月最多
私募股權公司HQ Capital於星設新辦公室 已向當地金管局申牌照
智安投推IncomeUp投資組合 配合減息周期推債券爲主基金
政府：截至2月底約4.4萬人經高才通來港 料計劃每年經濟貢獻達340億元