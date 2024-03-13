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新秀麗去年多賺33.3%至4.17億美元 第四季純利倒退逾兩成

行李箱公司新秀麗（1910）公布去年全年業績，期內純利達4.17億美元，按年升33.3%，若撇除匯兌影響，純利升34.6%；經調整EBITDA為7.093億美元，按年升50.2%；每股基本盈利為0.289美元，恢復派末期息，每股擬派0.1034美元。

單計去年第四季，新秀麗純利為1.49億美元，按年下跌24.8%；經調整EBITDA為1.81億美元，按年升27%；銷售淨額9.485億美元，按年升15.9%；毛利為5.68億美元，按年升22.8%；毛利率達59.9%，按年升4.4個百分點。

集團主席Timothy Charles Parker表示，董事會決定於2024年恢復年度現金分派，建議向股東派付1.5億美元，較2019年增加20%。

集團全年毛利達21.83億美元，按年升36%；毛利率則為59.3%，按年升3.5個百分點。新秀麗解釋，毛利率上升主要由於所有地區毛利率均按年改善，同時毛利率最高的亞洲地區及Tumi品牌佔總銷售份額上升。此外，集團全年銷售淨額達36.82億美元，按年升27.9%。新秀麗解釋，銷售淨額的改善主要受全球休閒及商務旅遊持續復蘇及增長，對集團產品需求增加所推動。按旗下品牌計，新秀麗銷售淨額達18.49億美元，按年升28.0%；Tumi銷售淨額為8.79億美元，按年升34.3%；American Tourister銷售淨額為6.55億美元，按年升26.0%。